"Криптовалюти не є винятком": Українці зобов’язані декларувати криптодоходи навіть без закону про регулювання, ‒ Гетманцев

Голова Комітету Верховної Ради з питань фінансової, податкової та митної політики Данило Гетманцев наголосив на необхідності декларування доходів, отриманих від операцій з криптоактивами.

Про це він заявив в інтерв’ю телеканалу ICTV, повідомляє "Мінфін".

"Криптовалюти не є винятком із загального податкового законодавства. Громадяни зобов’язані зазначати доходи з будь-яких джерел, зокрема від операцій з цифровими активами", ‒ зазначив Гетманцев.

За його словами, будь-який отриманий прибуток підлягає декларуванню та оподаткуванню відповідно до чинного порядку.

"Держава не робить відмінностей між традиційними та цифровими активами з погляду обов’язку сплати податків. Водночас питання повноцінного регулювання крипторинку в Україні все ще перебуває на стадії розробки", ‒ пояснив голова комітету Ради.

Законопроєкт на етапі підготовки

Гетманцев повідомив, що профільний законопроєкт щодо криптоактивів досі готується, а робота над його фінальною версією триває. Зокрема опрацьовуються питання оподаткування та правила функціонування ринку.

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За його словами, майбутня модель регулювання має передбачати окремий підхід до криптоактивів, однак до її впровадження діятиме загальний принцип оподаткування доходів фізичних осіб.

Гетманцев наголосив на важливості підвищення фінансової дисципліни та прозорості, зазначивши, що розрахунок робиться на добровільне декларування доходів, у тому числі отриманих у криптовалюті.

Водночас конкретні механізми контролю щодо таких операцій він не уточнив, підкресливши, що відповідальність за коректне декларування доходів покладається на платника податків.

Як повідомлялося, Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР) буде визначена головним регулятором ринку віртуальних активів відповідно до законопроєкту, який найближчим часом планує ухвалити Верховна Рада.

Нагадаємо, у період із липня 2023 року до липня 2024 року українські користувачі витратили на придбання біткоїна $882 млн. За оцінками Chainalysis у Global Crypto Adoption Index 2024, Україна входить до числа світових лідерів за рівнем використання криптовалют, поступаючись лише Індії, Нігерії, Індонезії, США та В’єтнаму.