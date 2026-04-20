Експортно-кредитне агентство підтримало експортерів за перший квартал на 6 мільярдів

У січні-березні 2026 року Експортно-кредитне агентство підтримало експортні контракти загальною вартістю 6,14 млрд грн. За цей період було застраховано 17 кредитів та підтримано 25 експортних угод для 21 українського експортера.

Про це повідомляє пресслужба Мінекономіки.

Найбільші обсяги підтриманого експорту забезпечили підприємства:

Хмельницької області ‒ 4 600 млн грн;

Львівської області ‒ 501,9 млн грн;

Чернігівської області ‒ 419,4 млн грн.

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Основними країнами-імпортерами української продукції у першому кварталі 2026 року стали:

Німеччина ‒ 1 109,9 млн грн;

Польща ‒ 678,5 млн грн;

Угорщина ‒ 677,7 млн грн;

Молдова ‒ 281,8 млн грн.

За товарною структурою найбільшу підтримку отримав експорт:

меблів та суміжної продукції ‒ 4 611,8 млн грн;

друкованої продукції та періодичних видань ‒ 501,9 млн грн;

виробів з чорних металів ‒ 424,6 млн грн;

паперу і картону ‒ 268,4 млн грн.

Нагадаємо, експорт м’яса птиці з України у березні 2026 року становив 43,47 тис. тонн, що на 5,3% більше, ніж у лютому цього року (41,08 тис. тонн). Водночас у грошовому вимірі показник знизився на 3,8% і в березні склав $85,05 млн. Середня експортна ціна м’яса птиці в березні становила $1,96.

Як повідомлялося, у січні-березні 2026 року Україна експортувала 36,6 тис. тонн яєць, що на 18,1% перевищує показник за аналогічний період минулого року. У грошовому вираженні експорт яєць склав $68 млн, що на 77,1% більше, ніж у першому кварталі 2025 року.