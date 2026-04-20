Перевалка вантажів в українських портах зменшується на тлі російських атак, – АМПУ

У першому кварталі 2026 року українські порти обробили понад 21 мільйон тонн вантажів.

Це суттєво менше, ніж за аналогічний період у 2024 та 2025 роках, та на 2% нижче встановленого плану, повідомили в Адміністрації морських портів України (АМПУ).

Для порівняння, за перший квартал 2025 року українські порти обробили 23 млн тонн вантажів, а у першому кварталі 2024 року – 27,8 млн тонн.

В АМПУ зауважили, що наразі порти працюють у складних умовах.

"Від початку року порти зазнають атак у середньому кожні п’ять днів. Пошкоджено 193 об’єкти інфраструктури та 25 цивільних суден", – зазначається у повідомленні.

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Основна частину перевалки у першому кварталі цього року традиційно припадає на зернові – понад 11,6 млн тонн. Також порти обробили 1,2 млн тонн металопродукції.

Водночас суттєво зросли контейнерні перевезення, зауважили в АМПУ: за три місяці оброблено понад 63 000 контейнерів (TEU), що на 43% більше, ніж за аналогічний період минулого року.

Загалом від початку роботи Українського морського коридору у вересні 2023 року ним перевезено понад 190 млн тонн вантажів, з яких понад 110 млн тонн – зернові.

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Як повідомлялося, в останні тижні російські окупаційні війська суттєво підвищили інтенсивність обстрілів як українських портів, так і суден, що прямують Українським морським коридором.

За даними Мінвідновлення, станом на 1 березня від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну було пошкоджено або частково знищено 726 об'єктів портової інфраструктури та 153 цивільних судна, постраждали 238 цивільних осіб.