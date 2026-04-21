У "єЧерзі" з’являться нові опції для легкових авто та перевізників: про які функції йдеться?. ІНФОГРАФІКА

Міністерство розвитку громад та територій розпочинає створення нового функціоналу системи "єЧерга", що передбачає розширення її застосування для легкових автомобілів, а також оновлення можливостей для комерційного транспорту ‒ вантажівок і автобусів.

Про це повідомляє пресслужба Мінрозвитку.

Які опції готують до запровадження?

Однією з ключових змін стане запровадження можливості бронювання місця в електронній черзі для легкових автомобілів. Сервіс буде доступний через застосунок "Дія", вебсайт та мобільний застосунок "єЧерги".

Таким чином, електронна черга стане доступною не лише для ліцензованих перевізників, а й для громадян, які перетинають кордон власними автомобілями ‒ як українців, так і іноземців.

Під час бронювання система автоматично перевірятиме наявність страхового полісу "Зелена картка" ‒ користувачу потрібно буде лише ввести номер транспортного засобу.

Для пасажирських перевізників заплановано окремі зміни:

можливість бронювання черги для транзитних автобусних маршрутів територією України;

повторну реєстрацію маятникових рейсів за одним номером дозволу;

механізм заміни транспортного засобу для нерегулярних перевезень.

Окремо передбачено одноразове використання документів для нерегулярних перевезень ‒ зокрема сторінок журналу Interbus або дозволів на перевезення, що унеможливить їх повторне застосування в системі.

Для вантажного транспорту при бронюванні з’явиться можливість зазначення митних документів Т1 або книжки МДП (TIR), чинність яких перевірятиметься автоматично через інтеграцію з відповідними інформаційними системами.

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Крім того, система передбачатиме пріоритетність у черзі для окремих категорій перевізників і вантажів ‒ зокрема для компаній зі статусом АЕО (авторизований економічний оператор) або перевезень із митними деклараціями Т1 та книжками МДП.

Додатково заплановано інтеграцію з системою id.gov.ua, що дасть змогу здійснювати електронну ідентифікацію користувачів легкових автомобілів.

Нагадаємо, з 24 листопада розпочалося поетапне впровадження оновлених правил користування системою "єЧерга" для вантажного транспорту. Для однієї вантажівки дозволятиметься лише одне продовження черги протягом 60 днів. Як і раніше, можна обрати тривалість продовження – 4, 6, 8 або 10 годин.

Раніше повідомлялося, що з 12 лютого 2024 року система "єЧерга" для автобусів почала працювати на всіх пунктах пропуску з ЄС та Молдовою для підтвердження виконання міжнародних маршрутів. Загалом це охоплює 29 пунктів пропуску та передбачає лише реєстрацію в системі за принципом "зареєструйся та їдь".