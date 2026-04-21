Цифровий інструмент для фермерів: Мінекономіки запускає єдину платформу аграрних знань та інновацій AKIS

Міністерство економіки запускає єдину державну платформу сільськогосподарських знань та інновацій AKIS, яка об’єднає аналітику, навчальні матеріали та практичні рішення для агросектору.

Про це під час презентації заявив заступник міністра економіки Денис Башлик, повідомляє "Укрінформ".

"Ми створюємо єдиний портал, в якому будуть акумулюватися саме практичні заняття по різних аспектах в агросфері. Його успіх залежатиме від активності фермерів і агровиробників. Основна задача – зробити практичні знання доступними і безкоштовними. Водночас важливо інтегрувати найкращі практики ЄС і ділитися власним досвідом", ‒ зазначив Башлик.

За його словами, платформа покликана подолати проблему обмеженого доступу малих і середніх фермерів до сучасних технологій та інновацій через їхню високу вартість або складність отримання. Вона також регулярно поповнюватиметься новими матеріалами, аналітикою та прикладними рішеннями.

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AKIS є частиною європейської системи, яка вже діє в країнах Євросоюзу та спрямована на цифровізацію й модернізацію агросектору. В Україні її інтегрують з Державним аграрним реєстром, що має спростити доступ до державних і донорських програм підтримки.

"AKIS об’єднує фермерів, науковців і державні органи та перетворює знання на практичні рішення. Для України це важливий елемент європейської інтеграції. Найголовніше, що платформа робить європейський шлях реальним для фермерів, особливо для малих та сімейних господарств. Його цінність полягає в тому, щоб перетворити реформи на щось практичне та доступне", ‒ наголосив координатор програм у сфері сільського господарства та розвитку сільських територій Євросоюзу в Україні Джузеппе Арістей

Портал орієнтований насамперед на малих фермерів і підприємців у сільській місцевості, але також буде корисним для дорадників, науковців і громад. Він забезпечуватиме доступ до актуальної інформації, можливостей навчання, розвитку та участі в програмах підтримки.

Як повідомлялося, Україна продовжує впроваджувати цифрові рішення в аграрному секторі в межах євроінтеграційних зобов’язань. Наступним етапом стане створення інтегрованої системи обліку та контролю полів, яка буде частиною єдиної цифрової екосистеми управління агросектором.

Нагадаємо, фінансовий результат до оподаткування понад 35 тис. українських агрокомпаній за підсумками минулого року становив 223 млрд грн, що на 38,5 млрд грн або 21% більше порівняно з 2024 роком.