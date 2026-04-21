Бізнес Цензор у Facebook Бізнес Цензор у X/Twitter Бізнес Цензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
Новини Переговори США та Ірану
80 0

Ціни на золото падають на тлі зміцнення долара та невизначеність щодо переговорів США й Ірану

Ціни на золото падають на тлі зміцнення долара та невизначеність щодо переговорів США й Ірану

21 квітня ціни на золото знизилися під тиском зміцненого долара США. Невизначеність навколо можливих мирних переговорів між США та Іраном стримувала активність інвесторів, тоді як ринки очікували слухань у Сенаті щодо затвердження кандидата до Федеральної резервної системи Кевіна Ворша.

Про це повідомляє Reuters.

Спотова ціна на золото зменшилася на 0,7% до $4 784,77 за унцію, опустившись до найнижчого рівня з 13 квітня. Ф’ючерси на золото в США з поставкою у червні знизилися на 0,5% до $4 803,60.

Більше новин у Telegram-каналі Бізнес Цензор

"Сьогоднішнє зниження цін на золото відображає побоювання, що, попри нещодавнє падіння цін на нафту, ситуація в Ормузькій протоці залишається невизначеною. Це підтримує інфляційні побоювання, підтримуючи долар США в динаміці, яка створює зустрічний вітер для нерентабельного золота", ‒ зазначив аналітик компанії ActivTrades Рікардо Євангеліста.

Серед інших металів спотове срібло знизилося на 1,4% до $78,80 за унцію, платина втратила 0,8% до $2 072,22, а паладій зменшився на 0,3% до $1 547,25.

Нагадаємо, 21 квітня ціни на нафту знизилися через очікування, що мирні переговори між США та Іраном цього тижня відбудуться і можуть відкрити можливість для збільшення постачання з ключового нафтовидобувного регіону Близького Сходу.

Водночас Кувейт заявив про настання форс-мажору для поставок сирої нафти та нафтопродуктів через блокаду Ормузької протоки, яка не дозволяє виконувати контрактні зобов’язання та перешкоджає заходу суден до Перської затоки.

Автор: 

золото (393) нафта (5767) США (5864) ціни (4439)
Поділитися:
Підсумувати:

Завантаження...

Конвертер валют

продати купити
£ $
0.00
грн
0.00
0.00
грн
$ 0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
£ 0.00
 
 