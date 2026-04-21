Ціни на золото падають на тлі зміцнення долара та невизначеність щодо переговорів США й Ірану
21 квітня ціни на золото знизилися під тиском зміцненого долара США. Невизначеність навколо можливих мирних переговорів між США та Іраном стримувала активність інвесторів, тоді як ринки очікували слухань у Сенаті щодо затвердження кандидата до Федеральної резервної системи Кевіна Ворша.
Про це повідомляє Reuters.
Спотова ціна на золото зменшилася на 0,7% до $4 784,77 за унцію, опустившись до найнижчого рівня з 13 квітня. Ф’ючерси на золото в США з поставкою у червні знизилися на 0,5% до $4 803,60.
"Сьогоднішнє зниження цін на золото відображає побоювання, що, попри нещодавнє падіння цін на нафту, ситуація в Ормузькій протоці залишається невизначеною. Це підтримує інфляційні побоювання, підтримуючи долар США в динаміці, яка створює зустрічний вітер для нерентабельного золота", ‒ зазначив аналітик компанії ActivTrades Рікардо Євангеліста.
Серед інших металів спотове срібло знизилося на 1,4% до $78,80 за унцію, платина втратила 0,8% до $2 072,22, а паладій зменшився на 0,3% до $1 547,25.
Нагадаємо, 21 квітня ціни на нафту знизилися через очікування, що мирні переговори між США та Іраном цього тижня відбудуться і можуть відкрити можливість для збільшення постачання з ключового нафтовидобувного регіону Близького Сходу.
Водночас Кувейт заявив про настання форс-мажору для поставок сирої нафти та нафтопродуктів через блокаду Ормузької протоки, яка не дозволяє виконувати контрактні зобов’язання та перешкоджає заходу суден до Перської затоки.
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