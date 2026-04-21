Посівна-2026: українські аграрії засіяли п’яту частину запланованих площ під зернові
Станом на 21 квітня аграрії всіх категорій господарств уже засіяли понад п’яту частину запланованих площ під зернові та зернобобові культури. Найвищі темпи посівної фіксуються у південних і центральних регіонах.
Про це повідомляє Урядовий портал.
Загалом посіяно 1251,9 тис. га, або 21% від прогнозованих площ зернових і зернобобових культур:
- пшениця – 158,8 тис. га
- ячмінь – 623,8 тис. га
- горох – 238,3 тис. га,
- овес – 117,5 тис. га
- кукурудза – 75,7 тис. га
- просо – 1,2 тис. га.
Крім того, аграрії Харківщини розпочали сівбу гречки (0,01 тис. га). -
Найбільші площі зернових та зернобобових культур засіяно у таких регіонах:
- Одеська область: 168,2 тис. га (пшениця – 10 тис. га, ячмінь – 35 тис. га, горох – 95 тис. га, овес – 1,2 тис. га, кукурудза – 0,8 тис. га, соняшник – 34,5 тис. га);
- Тернопільська область: 96,3 тис. га (пшениця – 13,3 тис. га, ячмінь – 58,4 тис. га, горох – 4,1 тис. га, овес – 4,6 тис. га, кукурудза – 14,6 тис. га, цукрові буряки – 16,1 тис. га, соняшник – 69,9 тис. га, просо – 0,3 тис. га, соя – 3 тис. га);
- Миколаївська область: 89,4 тис. га (пшениця – 4 тис. га, ячмінь – 47 тис. га, горох – 35 тис. га, овес – 0,5 тис. га, кукурудза – 1,4 тис. га, соняшник – 8 тис. га, соя – 0,3 тис. га);
- Полтавська область: 86,5 тис. га (пшениця – 4,9 тис. га, ячмінь – 63,2 тис. га, горох – 11,5 тис. га, овес – 1,9 тис. га, кукурудза – 5 тис. га).
Також триває посів технічних культур. Загалом уже засіяно 440,8 тис. га. Цукровими буряками засіяно 125,4 тис. га (64% від прогнозу), соняшником – 293,6 тис. га (6%), соєю – 21,8 тис. га (1%).
Як повідомлялося, дефіцит азотних добрив в Україні може призвести до втрати близько 20% майбутнього врожаю, що спричинить скорочення валютних надходжень аграрного сектору. Мінеральні добрива становлять найбільшу частку матеріальних витрат у вирощуванні сільськогосподарських культур ‒ 20-25%.
Нагадаємо, польські компанії Grupa Azoty та Anwil стали основними постачальниками мінеральних добрив в Україну, фактично замістивши російську продукцію на ринку після початку повномасштабного вторгнення РФ.
Польські виробники отримали значні вигоди від вимушеного виходу Росії з українського ринку, а нині обсяги експорту з Польщі зростають на тлі суттєвих пошкоджень української промисловості.
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