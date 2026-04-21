"Неймовірно хороша робота": У Європейському департаменті МВФ оцінили боротьбу НБУ з інфляцією

Національний банк України (НБУ) провів хорошу роботу у напрямку боротьби з інфляцією в умовах війни.

Про це директор Європейського департаменту МВФ Альфред Каммер заявив виданню Kyiv Post.

Він зауважив, що утримання інфляції під контролем у рамках програми МВФ виявилося набагато складнішим завданням для НБУ, ніж для центральних банків інших країн, з огляду на постійний потік короткострокових шоків пропозиції, які неодноразово штовхають ціни вгору. Проте, за словами Каммера, НБУ "став дуже досвідченим у роботі в таких умовах".

"(НБУ, – реж.) стикається з великою кількістю негативних короткострокових шоків пропозиції, які раптово впливають на інфляцію. Вони зробили неймовірно хорошу роботу, утримуючи інфляцію під контролем за таких обставин", – сказав Каммер.

Він також зазначив, що Нацбанк вживає заходів щодо процентних ставок, коли це необхідно, щоб запобігти ефектам другого раунду та уникнути розхитування інфляційних очікувань.

"Неймовірно складно, набагато більше шоків, але вони добре справляються з цим. І вони стали дуже вправними у роботі в таких умовах", – додав директор Європейського департаменту МВФ.

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Як повідомлялося, у березні 2026 року інфляція пришвидшилася – до 7,9% у річному вимірі, а в місячному вимірі ціни зросли на 1,7%. Як повідомили в НБУ, фактичні показники загальної та базової інфляції перевищили прогноз, опублікований в Інфляційному звіті за січень 2026 року. Головним чинником стало зростання цін на пальне на тлі війни на Близькому Сході та підвищення світових цін на нафту.

Раніше повідомлялось, що війна на Близькому Сході та зростання цін на нафту можуть підвищити інфляцію в Україні на 1,5–2,8 відсоткового пункта. Як повідомив голова Національного банку України Андрій Пишний під час виступу у Вашингтоні, НБУ зберігає ціль знизити інфляцію до 5% упродовж трьох років. Для цього НБУ планує використовувати всі доступні інструменти.