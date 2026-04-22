В Україні падає попит на вживані авто з США: популярні моделі цього року
У І кв. 2026 р. в Україні було продано 9467 уживаних легковиків, імпортованих зі США.
Це на 1,5% менше, ніж за аналогічний період минулого року, повідомляє "Укравтопром".
Показники за типом двигуна:
- Найбільшу частку (59%) становили бензинові авто.
- Електромобілі займали 19%.
- Гібридним авто належало 12%.
- Дизельним ‒ 6%.
- Авто з ГБО ‒ 4%.
Середній вік уживаних авто зі США, що поповнили український автопарк у період з січня по березень, становив 7 років.
У ТОП-10 уживаних авто, вироблених у США, увійшли:
- Ford escape ‒ 1090 од.;
- Bmw x3 ‒ 756 од.;
- Nissan rogue ‒ 690 од.;
- Bmw x5 ‒ 635 од.;
- Tesla model 3 ‒ 540 од.;
- Jeep cherokee ‒ 521 од.;
- Volkswagen passat ‒ 502 од.;
- Tesla model y ‒ 497 од.;
- Jeep grand cherokee ‒ 244 од.;
- Chevrolet bolt ‒ 208 од.
Нагадаємо, власники елітних авто в Україні протягом січня-березня цього року перерахували до бюджету 82,9 млн грн транспортного податку. У порівнянні з аналогічним періодом минулого року надходження зросли на 25,5%, що становить додаткові 16,8 млн грн.
Раніше повідомлялося, що упродовж першого кварталу 2026 року українці придбали 2608 легкових авто, ввезених з Китаю. Це на 5% менше, ніж за відповідний період 2025 року. З цієї кількості новими були 2230 авто (+3%), а вживаними ‒ 378 авто (‒36%).
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