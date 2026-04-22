В Україні падає попит на вживані авто з США: популярні моделі цього року

У І кв. 2026 р. в Україні було продано 9467 уживаних легковиків, імпортованих зі США.

Це на 1,5% менше, ніж за аналогічний період минулого року, повідомляє "Укравтопром".

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Показники за типом двигуна:

Найбільшу частку (59%) становили бензинові авто.

Електромобілі займали 19%.

Гібридним авто належало 12%.

Дизельним ‒ 6%.

Авто з ГБО ‒ 4%.

Середній вік уживаних авто зі США, що поповнили український автопарк у період з січня по березень, становив 7 років.

У ТОП-10 уживаних авто, вироблених у США, увійшли:

Ford escape ‒ 1090 од.; Bmw x3 ‒ 756 од.; Nissan rogue ‒ 690 од.; Bmw x5 ‒ 635 од.; Tesla model 3 ‒ 540 од.; Jeep cherokee ‒ 521 од.; Volkswagen passat ‒ 502 од.; Tesla model y ‒ 497 од.; Jeep grand cherokee ‒ 244 од.; Chevrolet bolt ‒ 208 од.

Нагадаємо, власники елітних авто в Україні протягом січня-березня цього року перерахували до бюджету 82,9 млн грн транспортного податку. У порівнянні з аналогічним періодом минулого року надходження зросли на 25,5%, що становить додаткові 16,8 млн грн.

Раніше повідомлялося, що упродовж першого кварталу 2026 року українці придбали 2608 легкових авто, ввезених з Китаю. Це на 5% менше, ніж за відповідний період 2025 року. З цієї кількості новими були 2230 авто (+3%), а вживаними ‒ 378 авто (‒36%).