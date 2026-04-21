Власники елітних авто в Україні за рік збільшили сплату транспортного податку на 25%. За які машини треба платити?

Власники елітних автомобілів в Україні за січень-березень цього року сплатили до бюджету 82,9 млн грн транспортного податку.

Як повідомили в Державній податковій службі, порівняно з відповідним періодом минулого року надходження зросли на 25,5%, або на16,8 млн грн.

Лідером за обсягом надходжень є Київ, який отримав майже третину сплаченого податку – 24,4 млн грн.

Окрім того, найбільші суми в бюджетах таких областей:

Дніпропетровщини – 8,3 млн грн,

Львівщини – 6,6 млн грн,

Київщини – 6,1 млн грн.

Хто сплачує податок

У Держподатковій нагадали, що обов'язок сплати податку виникає за умови, що легковий автомобіль відповідає двом критеріям:

вік авто: з року випуску минуло не більше 5 років,

вартість машини: середньоринкова вартість перевищує встановлений поріг – понад 375 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої на 1 січня звітного року (в 2026 році це понад 3,2 млн грн).

Ставка податку є фіксованою та становить 25 тис. грн на рік за кожну одиницю транспорту.

Які авто входять до переліку

На сайті Міністерства економіки України можна перевірити, чи належить авто до тих, із яких сплачується податок, за параметрами: марка, модель, рік випуску, об'єм двигуна та тип пального.

Цього року до переліку автомобілів, що підлягають транспортному податку, включено 1 259 моделей преміум- та люкс-класу.

Серед марок, автомобілі яких найчастіше входять до списку:

Mercedes-Benz,

BMW,

Audi,

Lexus,

Porsche,

Land Rover,

Tesla,

Jaguar,

Maserati,

Bentley,

Rolls-Royce,

Ferrari,

Lamborghini,

Aston Martin,

McLaren,

окремі дорогі моделі Toyota та Volvo.

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Як повідомлялося, Україна зобов'язана перед Європейським Союзом запровадити обов'язковий технічний контроль для всіх транспортних засобів, зокрема й легкових. Відповідні законодавчі зміни мають бути ухвалені до кінця 2027 року.

Також повідомлялося, що впродовж першого кварталу 2026 року українці придбали 2608 легкових автомобілів, ввезених із Китаю. Це на 5% менше, ніж за аналогічний період 2025 року. Із цієї кількості нових авто було 2230 одиниць (+3%), а вживаних 378 одиниць (-36%).

За даними Міжнародної організації виробників автомобілів, у 2025 році світові продажі нових автомобілів досягли 99,8 млн одиниць, що на 4,7% більше, ніж у 2024 році. Продажі легкових автомобілів становили 70,98 млн одиниць (+5%), а комерційних – 28,82 млн одиниць (+3,5%).