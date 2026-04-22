Біткоїн зріс до максимуму з лютого на тлі оптимізму щодо продовження перемир’я в Ірані

22 квітня біткоїн зріс разом з фондовими ринками після заяви президента Дональда Трампа про продовження режиму припинення вогню з Іраном, що посилило довіру інвесторів.

Про це повідомляє Bloomberg.

Найпопулярніша криптовалюта піднялася на 3,6%, ненадовго перевищивши рівень $78 400 ‒ найвищий показник із 3 лютого.

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Інші криптоактиви також зросли, зокрема Ethereum додав 2,8%. Ф’ючерси на індекс S&P 500 піднялися більш ніж на 0,5%.

"Напрямок руху біткоїну у найближчій перспективі залишається дуже залежним від розвитку макроекономічної та геополітичної ситуації. За відсутності чіткого зовнішнього каталізатора трейдери розглядатимуть область $72 000 як ключову зону підтримки, а потенціал зростання буде обмежений потенційним опором та стелею фіксації прибутку близько $79 000", ‒ зазначив Пол Говард, старший директор маркет-мейкера Wincent.

Біткоїн пережив конфлікт з Іраном краще, ніж багато інших активів, зокрема традиційний "тихий притулок" ‒ золото. З 27 лютого вартість золота знизилася приблизно на 10%, тоді як біткойн за той самий період зріс більш ніж на 15%.

З початку війни біткоїн здебільшого торгувався в діапазоні $65 000-$75 000. Така динаміка стала паузою після тривалого падіння, внаслідок якого токен втратив близько 40% від максимуму в $126 000 у жовтні.

Останнім часом також відновилися припливи коштів до біржових фондів, прив’язаних до біткоїна. Цього тижня 13 фондів зафіксували чистий приплив понад $250 млн після того, як тижнем раніше інвестори вклали ще $996,4 млн.

Нагадаємо, 22 квітня ціни на нафту переважно залишалися стабільними після зростання приблизно на $1 на старті азійських торгів, тоді як інвестори оцінювали перспективи мирних переговорів між США та Іраном після рішення Вашингтона продовжити режим припинення вогню.

21 квітня ціни на золото знизилися на тлі зміцнення долара США. Невизначеність щодо можливих мирних переговорів між США та Іраном стримувала інвесторську активність, тоді як ринки очікували слухань у Сенаті щодо затвердження кандидата до Федеральної резервної системи Кевіна Ворша.