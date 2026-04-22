Наслідки паливної кризи: найбільша європейська авіакомпанія скасує 20 тисяч рейсів

Флагманська авіакомпанія Німеччини Lufthansa планує скасувати 20 тисяч рейсів у період з червня по жовтень 2026 року, щоб скоротити споживання авіаційного пального на тлі енергетичної кризи, спричиненої війною між США та Ізраїлем проти Ірану.

Про це повідомляє DW з посиланням на пресреліз найбільшого авіаперевізника Європи.

У компанії оцінюють, що такі скорочення дозволять зекономити понад 40 тис. тонн пального. При цьому ефективність перевезень, яка вимірюється в доступних пасажиро-кілометрах, знизиться менш ніж на один відсотковий пункт.

Більше новин у Telegram-каналі Бізнес Цензор

У Lufthansa пояснюють це скороченням нерентабельних короткомагістральних маршрутів із Франкфурта-на-Майні та Мюнхена та одночасним розширенням рейсів з Цюриха, Відня та Брюсселя. Зміни також зачеплять хаб компанії в Римі.

Перелік рейсів, які буде скасовано влітку та восени, планують оприлюднити наприкінці квітня.

Водночас компанія вже почала скасовувати частину рейсів, запланованих до 31 травня. Зокрема, 20 квітня було відмінено близько 120 щоденних рейсів, серед яких сполучення Франкфурта-на-Майні з польськими Бидгощем і Жешувом, а також із норвезьким Ставангером.

Рейси скасовують й інші компанії

Скасування рейсів відбуваються і в інших авіакомпаніях. Зокрема, SAS Scandinavian Airlines планує скасувати близько тисячі рейсів у квітні, а Air France-KLM підвищила паливні надбавки до 100 євро, у тому числі на вже продані квитки на далекомагістральні маршрути. Також про скорочення польотів через проблеми з паливом оголосила молдовська FlyOne.

Нагадаємо, Брюссель має намір закликати країни Євросоюзу скоротити залежність від авіаційного пального з Близького Сходу та розглянути можливість нарощування імпорту зі США у нових рекомендаціях, які очікуються наступного тижня. Такі кроки пов’язані з перебоями у глобальних постачаннях на тлі війни з Іраном.

Проєкт рекомендацій, який наразі перебуває на доопрацюванні, також передбачає посилення фокусу на енергетичній незалежності та стійкості через використання сталого авіаційного пального (SAF) і синтетичних альтернатив.

Раніше глава Міжнародного енергетичного агентства Фатіх Біроль заявив, що Європа має приблизно шість тижнів запасів реактивного пального, і попередив про ризик скасування авіарейсів найближчим часом у разі збереження перебоїв із постачанням нафти через війну в Ірані.