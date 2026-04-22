Відновлення України: Мінрозвитку запускає моніторинг цін на будматеріали

Міністерство розвитку громад та територій України найближчими днями планує запровадити базу цін на будівельні матеріали, яка має забезпечити прозоре ціноутворення у проєктах відновлення.

Про це заявила заступниця міністра Наталія Козловська під час Recovery Construction Forum Ukraine 3.0, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

Козловська зазначила, що база цін і кодифікатор будівельних матеріалів стануть єдиною цифровою системою для замовників і виробників. За її словами, впровадження кодифікатора та моніторингу вартості будматеріалів є ключовим елементом створення прозорого середовища для міжнародних партнерів.

"Ми наразі розглядаємо можливість запровадження співпраці замовників будівництва саме з тими виробниками будівельних матеріалів, які розуміють необхідність відкритості доступу до інформації щодо складових показників виробництва. Велике прохання до вас бути пліч-о-пліч із замовниками, тому що без вас якісно ми не впровадимо цю роботу", – наголосила заступниця міністра.

Козловська також повідомила, що уряд працює над документом, який передбачає впровадження принципів "Жовтої книги" контрактів Міжнародної федерації інженерів-консультантів (FIDIC) як рамкової моделі для використання публічних коштів. Це має дозволити скоротити процедури закупівель і водночас забезпечити баланс між швидкістю та прозорістю.

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За словами заступниці міністра, паралельно триває робота над новим законодавством у сфері житлової політики. Вона закликала бізнес розглядати сегмент соціального житла як потенційний напрям для довгострокових інвестицій.

"Наразі ми працюємо з європейськими партнерами над змістовим наповненням закону про соціальне житло. Це новий ринок і новий кут зору для будівельного бізнесу", – додала Козловська.

Нагадаємо, НАЗК, НАБУ та антикорупційні та правоохоронні органи Литви, Латвії та Естонії підписали меморандум про співпрацю. Угода передбачає створення постійної регіональної платформи для запобігання зловживанням коштами Євросоюзу та національними ресурсами, що спрямовуються на відбудову України.

Як повідомлялося, державний "ПриватБанк" може відігравати ключову роль як фінансова установа у залученні та реалізації фінансування проєктів відбудови разом із міжнародними партнерами.