Понад 15 мільярдів гривень за квартал: "Філіп Морріс" збільшила сплату податків в Україні на 18%

Компанія "Філіп Морріс" в Україні за підсумками першого кварталу 2026 року сплатила 15,1 мільярда гривень* податків, що на 18% більше, ніж за аналогічний період минулого року.

Основну частину податкових надходжень забезпечили акциз та ПДВ, повідомили у пресслужбі компанії.

"Початок 2026 року був надзвичайно складними для всіх українців через постійні обстріли, тривалі перебої з електропостачанням та опаленням. Для "Філіп Морріс" додатковим серйозним потрясінням став ще й ракетний удар по харківській фабриці у січні. Водночас, попри ці виклики,ми повністю виконали свої зобов’язання", – прокоментував фінансовий директор "Філіп Морріс" в Україні Сергій Кальнооченко.

Сергій Кальнооченко

Він додав, що загалом від початку повномасштабної війни компанії "Філіп Морріс" сплатили 189 млрд грн податків в Україні.

"Ця сума могла би бути значно більшою, за умови більш ефективної боротьби держави з нелегальним ринком сигарет та вейпів", – зауважив Кальнооченко.

За його словами, за останні декілька років нелегальний ринок у тютюновій галузі трансформувався у дві категорії:

перша – сіре виробництво сигарет, що включає підробки міжнародних брендів. Його частка останні півроку тримається на рівні близько 18%;

друга – незаконна торгівля електронними сигаретами, яка, за оцінками "Кантар", становить більше 93%.

"Держава втрачає понад 28 млрд грн податків через нелегальний ринок сигарет і ще понад 7,5 млрд через незаконний обіг вейпів. При цьому нелегальні електронні сигарети продаються відкрито, навіть біля станцій метро та у торгово-розважальних центрах. Якщо провести аналогію з іншими сферами, то сума втрат від нелегального ринку сигарет та вейпів майже у два рази більша, ніж видатки держави на підтримку ветеранів, що заплановані в бюджеті на 2026 рік", – наголосив Кальнооченко.

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Нагадаємо, що харківська фабрика "Філіп Морріс" в Україні залишається призупиненою з 24 лютого 2022 року – від початку повномасштабного вторгнення РФ.

У березні минулого року компанія "Філіп Морріс Україна" вивела на планову потужність свою нову фабрику на Львівщині, яка розпочала роботу у травні 2024 року. Компанія інвестувала у її запуск $30 млн і створила 250 робочих місць.

Philip Morris International (PMI) – міжнародна тютюнова компанія, її дочірній підрозділ працює на українському ринку з 1994 року. За цей час компанія інвестувала в економіку України понад $750 млн.

З початку повномасштабного вторгнення "Філіп Морріс Україна" виділила 850 млн грн на підтримку співробітників, а також понад 430 млн грн на гуманітарні проєкти.