Держслужба зайнятості назвала найпопулярніші громадські роботи цього року
У першому кварталі поточного року до громадських робіт, які пропонує Державна служба зайнятості, долучилося 5,6 тис. безробітних, а середня тривалість таких робіт склала 16 днів.
Як повідомили в Держслужбі зайнятості, майже 1,3 тис. людей взяли участь у тимчасових роботах, їх середня тривалість коротша і складає лише 8 днів.
"Громадські роботи здійснюються в інтересах громади та мають суспільну користь. Для того, щоб люди, які шукають роботу, могли брати в них участь, місцева влада укладає відповідні договори з центрами зайнятості", – зазначили в Службі.
Загалом із початку року було укладено більше 610 таких угод, найбільше – в Черкаській області (110).
Завдяки таким договорам вдалося створити 5,7 тис. робочих місць, найбільше у Черкаській області – 1,3 тис. та Харківській – понад 1 тис.
Популярні напрями
Найпопулярнішими напрямами громадських робіт в Україні за перший квартал стали:
- державне управління, оборона та надання соціальних послуг – 3,2 тис.,
- робота з людьми, які потребують сторонньої допомоги та інші роботи в цьому напрямі – 728,
- охорона здоров'я та надання соціальної допомоги – 632.
На постійне місце роботи після участі в громадських роботах було працевлаштовано більше 500 осіб.
Тимчасові роботи
Своєю чергою тимчасові роботи передбачають вакансії, створені для виконання нетривалих за часом завдань. Таких в Україні з початку року з'явилося 1,3 тис., найбільше на Івано-Франківщині – 244.
Найбільш популярними серед тимчасових робіт стали:
- оптова та роздрібна торгівля та ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів – 356,
- сільське, лісове та рибне господарства – 335,
- переробна промисловість – 202.
Кількість клієнтів Держслужби зайнятості, які працевлаштувалися на постійне місце роботи після виконання тимчасових завдань, – 319 осіб.
Як повідомлялося, Державна служба зайнятості за перші три місяці цього року отримала від 27 тис. роботодавців майже 148 тис. вакансій. Із них 61 тис. було укомплектовано, а найбільше людей працевлаштовано в Дніпропетровській та Львівській областях.
Робота в Україні
Наприкінці березня повідомлялося, що Кабінет Міністрів України працює над цифровізацією ринку праці та планує запустити цифрову екосистему ринку праці "Обрій" навесні 2026 року.
У січні 2026 року Кабінет Міністрів України запустив експериментальний проєкт, який переводить працевлаштування в цифровий формат через Єдину інформаційно-аналітичну систему "Обрій".
Проєкт створює єдине цифрове середовище, де його учасники – роботодавці та працездатні особи – матимуть можливість всі ключові етапи трудових відносин здійснювати онлайн.
У березні в Держслужбі зайнятості заявили, що на сучасному ринку праці України нараховується понад 9 тис. різноманітних напрямів для працевлаштування.
Державна служба зайнятості з початку року станом на середину лютого отримала понад 83 тис. вакансій, серед яких найбільший попит мають робітничі та торговельні спеціальності.
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