Держслужба зайнятості назвала найпопулярніші громадські роботи цього року

У першому кварталі поточного року до громадських робіт, які пропонує Державна служба зайнятості, долучилося 5,6 тис. безробітних, а середня тривалість таких робіт склала 16 днів.

Як повідомили в Держслужбі зайнятості, майже 1,3 тис. людей взяли участь у тимчасових роботах, їх середня тривалість коротша і складає лише 8 днів.

"Громадські роботи здійснюються в інтересах громади та мають суспільну користь. Для того, щоб люди, які шукають роботу, могли брати в них участь, місцева влада укладає відповідні договори з центрами зайнятості", – зазначили в Службі.

Загалом із початку року було укладено більше 610 таких угод, найбільше – в Черкаській області (110).

Завдяки таким договорам вдалося створити 5,7 тис. робочих місць, найбільше у Черкаській області – 1,3 тис. та Харківській – понад 1 тис.

Популярні напрями

Найпопулярнішими напрямами громадських робіт в Україні за перший квартал стали:

державне управління, оборона та надання соціальних послуг – 3,2 тис.,

робота з людьми, які потребують сторонньої допомоги та інші роботи в цьому напрямі – 728,

охорона здоров'я та надання соціальної допомоги – 632.

На постійне місце роботи після участі в громадських роботах було працевлаштовано більше 500 осіб.

Тимчасові роботи

Своєю чергою тимчасові роботи передбачають вакансії, створені для виконання нетривалих за часом завдань. Таких в Україні з початку року з'явилося 1,3 тис., найбільше на Івано-Франківщині – 244.

Найбільш популярними серед тимчасових робіт стали:

оптова та роздрібна торгівля та ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів – 356,

сільське, лісове та рибне господарства – 335,

переробна промисловість – 202.

Кількість клієнтів Держслужби зайнятості, які працевлаштувалися на постійне місце роботи після виконання тимчасових завдань, – 319 осіб.

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Як повідомлялося, Державна служба зайнятості за перші три місяці цього року отримала від 27 тис. роботодавців майже 148 тис. вакансій. Із них 61 тис. було укомплектовано, а найбільше людей працевлаштовано в Дніпропетровській та Львівській областях.

Робота в Україні

Наприкінці березня повідомлялося, що Кабінет Міністрів України працює над цифровізацією ринку праці та планує запустити цифрову екосистему ринку праці "Обрій" навесні 2026 року.

У січні 2026 року Кабінет Міністрів України запустив експериментальний проєкт, який переводить працевлаштування в цифровий формат через Єдину інформаційно-аналітичну систему "Обрій".

Проєкт створює єдине цифрове середовище, де його учасники – роботодавці та працездатні особи – матимуть можливість всі ключові етапи трудових відносин здійснювати онлайн.

У березні в Держслужбі зайнятості заявили, що на сучасному ринку праці України нараховується понад 9 тис. різноманітних напрямів для працевлаштування.

Державна служба зайнятості з початку року станом на середину лютого отримала понад 83 тис. вакансій, серед яких найбільший попит мають робітничі та торговельні спеціальності.