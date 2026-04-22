Верховний Суд скасував угоду з продажу газового родовища за 630 тисяч гривень. Вартість запасів оцінюють у 7,8 мільярда

Спеціалізована екологічна прокуратура довела в суді, що угода про продаж газового родовища за 630 тис. грн. була укладена з грубими порушеннями закону, тому Верховний Суд визнав недійсними результати торгів, сам спецдозвіл і договір його купівлі-продажу.

Як зазначили в Офісі генерального прокурора, родовище із запасами газу на мільярди гривень гривень продали за суму, що в десятки разів нижча від стартової.

"Рішення 14 квітня 2026 року ухвалив Касаційний господарський суд у складі Верховного Суду, задовольнивши касаційну скаргу прокуратури", – сказано в повідомленні.

Що відомо про родовище

Приазовське родовище – одне з найстаріших в Україні, відкрите ще в 1929 році. Розташоване в Мелітопольському районі Запорізької області. Його площа сягає майже 35 тис. гектарів, де розташовано понад 110 свердловин і є більш як 2,2 млрд кубометрів розвіданих запасів газу.

Продаж за заниженою ціною

Спецдозвіл продали з грубими порушеннями, без обов'язкового погодження з Міністерством захисту довкілля та природних ресурсів України.

Торги відбулися у форматі голландського аукціону – зі зниженням ціни, і в підсумку вартість лота впала в 39 разів.

"Попри особливо важливе значення родовища, участь у торгах взяла лише одна компанія. У медіа її пов'язували з українським політиком, щодо якого діють санкції Ради національної безпеки й оборони. За відсутності конкуренції ця компанія отримала право на видобуток газу лише за 630 тис. грн – при тому, що вартість запасів оцінюється приблизно в 7,8 млрд грн", – зауважили в Офісі генпрокурора.

Відтак суд погодився з аргументами прокурорів: передача родовища відбулася фактично без конкуренції, з порушенням закону і всупереч інтересам держави.

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Як повідомлялося, раніше в квітні компанії "Укрнафта" та "Укргазвидобування", що входять до групи "Нафтогаз", реалізували перший спільний проєкт буріння газової свердловини на одному з родовищ "Укрнафти".

Нагадаємо, 3 вересня 2025 року в Україні введено в експлуатацію Державний реєстр нафтових та газових свердловин. Його метою є створення є облік свердловин за єдиним порядком, а також забезпечення підприємств, установ і громадськості достовірними даними про такі свердловини.