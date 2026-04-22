Європейська компанія купила колишній банк президента московського ЦСКА в Україні. Що відомо про угоду?

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб завершив продаж неплатоспроможного "Першого Інвестиційного Банку" (PINbank) заснованій у Польщі фінтех-компанії Zen.com.

Безпосереднім покупцем 100% акцій українського банку став литовський підрозділ компанії – UAB Zen.com, а вартість угоди склала 175 мільйонів гривень, повідомили у пресслужбі Фонду.

Угода передбачає виконання новим власником банку низки умов, зокрема приведення його діяльності у відповідність із вимогами щодо нормативів капіталу та ліквідності. Цю вимогу потрібно виконати у місячний строк.

За словами гендиректора Zen.com у Європі Міхала Богуславського, компанія планує трансформувати PINbank у сучасну, високотехнологічну фінансову установу, що поєднує традиційну банківську інфраструктуру з можливостями фінтех.

"Україна є для нас стратегічно важливим ринком із значним потенціалом довгострокового зростання. Наша мета – створити сучасну фінансову установу, яка надаватиме надійні, доступні та технологічно орієнтовані послуги як фізичним особам, так і бізнесу", – зазначив представник компанії-покупця.

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UAB Zen.com стала переможцем відкритого конкурсу, оголошеного Фондом гарантування з метою пошуку інвестора для врегулювання неплатоспроможного PINbank, а її пропозиція була визначена як найменш витратний сценарій врегулювання банку.

Що відомо про Zen.com? Zen.com – фінтехкомпанія, що спеціалізується на електронних платіжних сервісах, включно з переказом коштів, обміном валют та оплатою товарів на популярних маркетплейсах. Компанія була заснована в 2018 році у Польщі підприємцем Давідом Рожеком, який заробив перші статки на торгівлі комп'ютерними іграми. Наразі вона має офіси у Лондоні, Гонконзі, Сінгапурі, Варшаві, Арнемі та Вільнюсі.

Що важливо знати клієнтам PINbank?

Переоформлювати договори через зміну власника клієнтам PINbank не потрібно. Договори продовжують свою дію і виконуються на тих самих умовах, на яких вони були укладені з банком до моменту визнання його неплатоспроможним. Зберігаються строки, валюта, процентна ставка, реквізити тощо як депозитних, так і кредитних договорів.

Що відомо про PINbank?

Як повідомлялося, 19 лютого Національний банк України визнав неплатоспроможними "Мотор-Банк" та "Перший інвестиційний банк" (PINbank), а Фонд гарантування запровадив у них тимчасову адміністрацію.

За даними на сайті НБУ, на той час 88,89% акцій PINbank належало державі в особі Мінрозвитку громад та територій. Власником ще 7,45% акцій був Олег Колесник, 1,25% – Неля Костенко, ще трьом фізичним особам належало менше 1% акцій банку.

Колишнім власником 88,89% акцій "Першого інвестиційного банку" (PINbank) був російський мільярдер і президент московського футбольного клубу "ЦСКА" Євгеній Гінер. ВАКС конфіскував ці акції на користь держави у лютому 2023 року, а у січні 2024 року їх передали Фонду державного майна.