Кредити стартапам та малому бізнесу в Україні: Євросоюз уклав дві гарантійні угоди з ЄБРР на 363 мільйони євро

Європейська Комісія 22 квітня підписала дві гарантійних угоди з Європейським банком реконструкції та розвитку загальною вартістю 363 млн євро на підтримку українських стартапів, малого бізнесу та компаній із середньою капіталізацією з метою надання за рахунок цих гарантій до 2,9 млрд євро нових кредитів таким позичальникам.

Як зазначила єврокомісарка з питань розширення Марта Кос на бізнес-саміті Україна-ЄС у Брюсселі, ця програма також запроваджує інноваційну політику покриття збитків, завданих війною, передає Інтерфакс-Україна.

"Це означає, що гарантії Європейського Союзу захистять компанії від збитків, спричинених руйнуваннями, пов'язаними з війною", – зауважила Кос.

Що передбачено

Особлива увага приділяється постраждалим від війни та вразливим підпиємствам малого та середнього бізнесу.

Очікується, що програма допоможе компаніям відновити зруйновані активи, підтримати ветеранів війни та внутрішньо переміщених осіб у підтримці та розширенні їхнього бізнесу.

Програма також надасть фінансування таким підприємствам, які інвестують у енергетичні проєкти, для підготовки до наступної зими.

Окрім того, обидві програми доповнюються грантами та технічною допомогою на суму понад 320 млн євро.

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Допомога від ЄБРР

Раніше в квітні стало відомо, що Європейський банк реконструкції та розвитку планує запровадити з українським "Укрсиббанком" інструмент розподілу ризиків без фондування на суму в еквіваленті 104 млн євро для покриття 50% ризику за новими кредитами.

Як повідомлялося, Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства України та Європейський банк реконструкції та розвитку уклали Меморандум про взаєморозуміння задля підтримки конкурентоспроможності харчової промисловості та аграрного сектору країни.

У лютому стало відомо, що Європейський банк реконструкції та розвитку виділить кредит на 90 млн євро для "Укренерго", а також готує додаткове фінансування для закупівлі газу для України.

Перед тим ЄБРР схвалив програму технічного співробітництва New Horizons, яка спрямована на стимулювання інноваційних інвестицій у агропродовольчу систему України.

Також група "Нафтогаз" уклала чергову грантову угоду з Європейським банком реконструкції та розвитку на 85 млн євро для закупівлі газу.

Європейський банк реконструкції та розвитку в 2025 році виділив рекордні 2,9 млрд євро фінансування в Україні порівняно з 2,4 млрд євро у 2024 році.