Подружжя Порошенків поділило між собою майно на 17 мільярдів. Хто що отримав?

Вінницький апеляційний суд задовольнив позов депутатки Київської міської ради, колишньої першої леді Марини Порошенко про поділ майна з попереднім президентом України в 2014-2019 роках Петром Порошенком на загальну суму 17 млрд грн.

Як свідчить постанова від 20 квітня, Марина Порошенко стане власницею 8190 акцій фонду "Прайм Ессетс Кепітал" загальною вартістю 8,33 млрд грн, що становить 78,93% від загальної кількості, а загалом із урахуванням кількох банківських рахунків їй присудили 8,53 млрд грн, передає Liga.net.

Петро Порошенко своєю чергою отримав:

колекцію живопису вартістю близько 100,4 млн євро (46 картин, серед яких твори Рубенса, Тіціана, Брейгеля-молодшого, Ренуара, Магрітта, Далі, Айвазовського, Левітана),

готівку (3,19 млрд грн у різних валютах),

мотоцикл Honda CMX 1100D,

автомобіль Volvo S90,

причіп,

виплату від швейцарського трасту Sequent Schweiz AG (колишній Rothschild Trust Schweiz) $20 млн.

Постанова суду апеляційної інстанції набирає законної сили з дня її ухвалення й може бути оскаржена до Верховного суду протягом 30 днів з дня її проголошення.

Адвокат Порошенка Ігор Головань раніше пояснював, що поділ майна не означає розлучення Порошенків.

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Як повідомлялося, Крижопільський районний суд Вінницької області 16 травня 2025 року закрив провадження в справі за позовом Марини Порошенко до Петра Порошенка про поділ майна подружжя через відсутність предмета спору.

До того Марина Порошенко звернулася до суду з проханням про поділ спільного з експрезидентом Петром Порошенком майна. Водночас у пресслужбі партії "Європейська солідарність", яку очолює Порошенко, тоді офіційно наголосили, що про розлучення подружжя не йдеться.