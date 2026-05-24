В Україні рекордно скоротилася кількість ФОПів у сфері IT – це найбільше зниження за майже 10 років

Кількість фізичних осіб-підприємців у сфері ІТ в Україна за 2025 і початок 2026 року знизилася на рекордний 21%.

Як ідеться в дослідженні DOU, це найбільше зниження за час спостережень із 2016 року.

Зазначається, скорочення становило понад 56 тис. осіб.

При цьому до 2024 року кількість ФОПів щорічно зростала, починаючи з 2016 року.

Причини скорочення

Серед причин скорочення чисельності ФОПів – масовий перехід на інші формати працевлаштування.

Так, у грудні 2024 року 62% опитаних айтівців працювали як ФОПи, тоді як у грудні 2025 року їх стало 53%. Натомість зросла частка гіг-контракторів і тих, хто оформлений за "Дія Employment" – станом на грудень 2024 року їх було 14% від опитаних IT-фахівців, а вже в 2025 році частка зросла до 20%.

Також на 1 відсотковий пункт зросла частка тих, хто працює в іншій країні за місцевим законодавством.

Де найбільше IT-спеціалістів

Найбільше ІТ-ФОПів – у Києві (24,6%), а також на Львівщині (11,2%), Харківщині (11,4%) та Дніпропетровщині (8,7%).

За рік кількість ІТ-ФОПів скоротилася в усіх регіонах, загалом на 21% по країні. Найбільше падіння спостерігалося в прифронтових областях, зокрема в Донецькій та Луганській, де скорочення перевищує третину.

При цьому навіть у великих ІТ-центрах є помітне зниження.

У Києві стало на понад 13 тис. ФОПів менше (-20%), у Львівській області – на понад 5 тис. (-19,5%), Дніпропетровській – на понад 3 тис. (-17,9%) і Харківській – на майже 7 тис. (-22,2%).

Частки жінок і чоловіків

Чоловіки становлять 71,3% усіх ІТ-ФОПів, тоді як жінки – 28,7%.

Водночас, як зауважується, після тривалого періоду зростання з 2019 (24,9%) по 2025 (31%) роки частка жінок знову знизилася і зараз становить 29%.

За розподілом за регіонами найвища частка жінок – у Львівській (33,9%), Київській (32,5%), Івано-Франківській (30,3%) областях і Києві (29,3%). Найменше жінок – у Луганській, Херсонській, Донецькій областях та АРК.

IT в Україні

Як повідомлялося, станом на середину травня 2026 року спеціальний правовий і податковий простір "Дія.City" об'єднує понад 4,3 тис. компаній в Україні, в яких працюють понад 169 тис. ІТ-спеціалістів.

Також повідомлялося, що на платформі DOU в березні цього року було 7 987 вакансій у IT-сфері, що на півтори тисячі більше, ніж у березні торік. Попереднього разу вищий показник був у січні 2022 року. У першому кварталі загалом було 22,9 тис. вакансій – на 23% більше, ніж у першому кварталі 2025 року.

Наприкінці березня стало відомо, що в Силах оборони запроваджують нову роль – IT-фахівців у підрозділах, угрупованнях військ та командуваннях. Їхня місія полягає у забезпеченні ефективності цифрових продуктів для військових, їхньому оперативному впровадженні та масштабуванні на необхідних напрямках.

В Україні станом на грудень 2025 року 17% IT-фахівців мали бронювання від основного роботодавця, і за пів року частка заброньованих зросла. При цьому ще близько 5% мають бронювання чи відстрочку на другій не основній роботі ‒ зазвичай не в IT-компаніях. Пів року тому таких було 4%.