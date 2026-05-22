Новини Співпраця КНДР та РФ
"Може стати переломним моментом для КНДР": Росія почала шукати нафту в Північній Кореї

Росія почала морську розвідку нафти й газу на шельфі КНДР

Росія почала морську розвідку нафти та газу на шельфі КНДР у Японському морі. Так, російські фахівці в травні-червні 2026 року проведуть газогідрогеохімічну зйомку морського дна в економічній зоні Північної Кореї.

Як пише The Moscow Times, експедиція триватиме не більше 33 днів у період із травня до червня.

Розвідка почалася невдовзі після того, як РФ вирішила направити на неї майже $13 млн із бюджету.

Наприкінці минулого року перша заступниця міністра фінансів Росії Ірина Окладнікова заявляла, що президент  РФ Владімір Путін доручив оцінити перспективи нафтогазоносності глибоководного басейну Японського моря на шельфі КНДР.

Угоду про співпрацю з розвідки вуглеводнів Росія та КНДР уклали ще в листопаді 2023 року

Спроби знайти нафту в Північній Кореї робилися ще за СРСР, але тоді радянські фахівці не виявили великих родовищ на корейському шельфі.

На думку експертів, участь РФ у освоєнні північнокорейських ресурсів може стати "переломним моментом" для КНДР, якщо Росія розглядає можливість великих інвестицій. 

Відносини Росії та КНДР

У квітні 2026 року стало відомо, що Росія та Північна Корея разом боротимуться з "фейковими новинами" –Центральне телеграфне агентство Північної Кореї (ЦТАК) та російське державне агентство ТАСС підписали угоду про співпрацю, включно з обміном інформацією та делегаціями.

Перед тим повідомлялося, що Північна Корея заробила до $14,4 млрд від розгортання військ у розв'язаній Росією повномасштабній війні проти України та від експорту зброї до РФ.

Нагадаємо, в квітні 2025 року стало відомо, що економіка Північної Кореї отримала понад $20 млрд від участі в повномасштабній війні Росії проти України. Північна Корея направила до Росії близько 21 тис. контейнерів зі зброєю і боєприпасами, зокрема 122-мм і 152-мм артилерійські снаряди, протитанкові ракети Bulsae-4, балістичні ракети малої дальності KN-23 і РПГ. Згідно зі звітом Південнокорейського аналітичного центру "Корейський інститут оборонного аналізу", КНДР надає технічну підтримку російській армії.

Як повідомлялося, в листопаді минулого року Росія та КНДР почали співпрацювати в проведенні кібератак.

До того повідомлялося, що Росія допоможе КНДР шукати уран для атомних бомб.

У червні 2024 року Росія та Північна Корея домовилися допомагати одна одній в обході санкцій, накладених іншими країнами.

У жовтні того року Мінцифри Росії підписало угоду про співпрацю з Міністерством інформаційних технологій КНДР, яка передбачає взаємодію країн у сфері зв'язку, інформаційних технологій та цифрового розвитку.

Була б в Японському морі нафта, її давно б видобувала Японія
22.05.2026 21:59 Відповісти
Дуже смішна новина "може стати "переломним моментом" для КНДР, якщо Росія розглядає можливість великих інвестицій Джерело: https://censor.net/n4004636" - із дефіцитом бюджету в 6 триліонів фублів і падінням інвестицій в самій напарашії. А це ще смішніше - "глибоководного басейну Японського моря на шельфі КНДР Джерело: https://censor.net/n4004636". Якщо знайдуть, то що? Де бурову платформу візьмуть, якщо для Сахаліна в Південній Кореї замовляли .
22.05.2026 22:27 Відповісти
І з цим погоджуюсь. Але навіть, якщо хтось погодиться, то за що вони куплять? В них дефіцит бюджету 6 триліонів фублів, і це тільки федерального, і тільки за перший квартал. А є ж ще дефіцит регіональних бюджетів, а є борги держ. компаній, тільки в ржд 4 триліони. Такі платформи коштують сотні міліонів дол., плюс прокладка трубопроводів. Хто буде інвестувати в такий проект, якщо він ніколи не окупиться, бо взяти з КНДР нічого. Це чисто пропагандистська акція і розпил бабла. Вже крадуть і на такій дурні.
23.05.2026 11:10 Відповісти
22.05.2026 22:14 Відповісти
Глибини Японського моря у територіальних водах КНДР (Північної Кореї) становлять переважно від кількох сотень до 2000-3000 метрів. Уздовж східного узбережжя країни розташовані глибоководні ділянки, що є частиною Японської улоговини (Japan Basin), проте шельф біля самого берега є досить вузьким (близько 30 км).Відповідно до Конвенції ООН з морського права, максимальна ширина територіальних вод (територіального моря) становить 12 морських миль (що дорівнює приблизно \(22{,}2\) км
Характерні риси морського дна біля східного узбережжя КНДР:
Шельф: Близько до берега глибини різко збільшуються, переходять у крутий континентальний схил і сягають відміток від 200 до 1000 м.Глибоководні зони: Територіальні води та виключна економічна зона (ВЕЗ) Північної Кореї плавно переходять у глибоководну частину Японського моря (глибини перевищують 2000-3000 м і місцями сягають понад 3500-4000 м).

Кілька сот метрів - цілком прийнятні глибини, для ********* обладнання.
23.05.2026 07:03 Відповісти
Погоджуюся, що ******* обладнання дозволяє бурити на кілька сотень метрів. Доповню, що ******* обладнання дозволяє бурити і на більшій глибині, як наприклад, бурова "Глибоководний горизонт". Вона бурила на глибині 1500 м перед тим, як затонула. Але, ключове тут те, що ******* обладнання не сумісне з кацапами - свого нема і ніхто не продасть.
23.05.2026 10:22 Відповісти
Я знаю... "Рукожопість" у кацапів, не видалить... Навіть хірургічно... Щодо "продасть-непродасть" - сумнівно... Як колись було сказано в "західному світі", "Непродажних людей немає... Просто, стосовно деяких, неправильно визначилися в ціні...".
23.05.2026 10:33 Відповісти
Знайдуть там щось кацапи чи не знайдуть то невідомо, але те що засеруть той північнокорейський шельф і все навкруги того шельфу то точно.
22.05.2026 22:29 Відповісти
там вже були пошуки в 1970-1980, але не добурули десь 3 км.
22.05.2026 22:37 Відповісти
Лохи, краще б Іран анексували, як в 1941!
І таким чином вирішили б усі проблеми із ядеркою, нафтою для Китаю і контролем Ормузу!
І, навіть тоді, свої землі не захищали а тільки нападали на тих хто вважався "слабшими"!
23.05.2026 04:55 Відповісти
"Лохі" - це ХТО? Росіяни? Бо в статті мова ведеться саме про них... Так в 1941-му СРСР мав спільний кордон з Іраном... А зараз його НЕМАЄ... А сил для десантної операції, через Каспій, у кацапів немає - зав'язли в Україні...
23.05.2026 07:07 Відповісти
Так, звичайно, "лохи" - це росіяни.
Так сам Іран буде "за", це вирішить усі їх проблеми і загрози +Китаю краще.
Тегеран за 3 дні, Іран за два тижні!
Із можливістю виходу із Федерації, (коли Трампа не буде).

По механізму, як Молдова може увійти у ЄС, миттєво, просто об'єднавшись із Румунією!
23.05.2026 14:20 Відповісти
О-о-о... "Пішов "потік свідомості"... Я тут - "пас"... Не маю бажання "колотить лайно в ночвах"...
23.05.2026 14:22 Відповісти
А що, гарна ідея - тягнути російську нафту до кимів і потім продавати як корейську!
23.05.2026 10:13 Відповісти
В КНДР нафту для КНР за збитковими цінами
23.05.2026 11:14 Відповісти

