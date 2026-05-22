"Може стати переломним моментом для КНДР": Росія почала шукати нафту в Північній Кореї

Росія почала морську розвідку нафти та газу на шельфі КНДР у Японському морі. Так, російські фахівці в травні-червні 2026 року проведуть газогідрогеохімічну зйомку морського дна в економічній зоні Північної Кореї.

Як пише The Moscow Times, експедиція триватиме не більше 33 днів у період із травня до червня.

Розвідка почалася невдовзі після того, як РФ вирішила направити на неї майже $13 млн із бюджету.

Наприкінці минулого року перша заступниця міністра фінансів Росії Ірина Окладнікова заявляла, що президент РФ Владімір Путін доручив оцінити перспективи нафтогазоносності глибоководного басейну Японського моря на шельфі КНДР.

Угоду про співпрацю з розвідки вуглеводнів Росія та КНДР уклали ще в листопаді 2023 року.

Спроби знайти нафту в Північній Кореї робилися ще за СРСР, але тоді радянські фахівці не виявили великих родовищ на корейському шельфі.

На думку експертів, участь РФ у освоєнні північнокорейських ресурсів може стати "переломним моментом" для КНДР, якщо Росія розглядає можливість великих інвестицій.

Відносини Росії та КНДР

У квітні 2026 року стало відомо, що Росія та Північна Корея разом боротимуться з "фейковими новинами" –Центральне телеграфне агентство Північної Кореї (ЦТАК) та російське державне агентство ТАСС підписали угоду про співпрацю, включно з обміном інформацією та делегаціями.

Перед тим повідомлялося, що Північна Корея заробила до $14,4 млрд від розгортання військ у розв'язаній Росією повномасштабній війні проти України та від експорту зброї до РФ.

Нагадаємо, в квітні 2025 року стало відомо, що економіка Північної Кореї отримала понад $20 млрд від участі в повномасштабній війні Росії проти України. Північна Корея направила до Росії близько 21 тис. контейнерів зі зброєю і боєприпасами, зокрема 122-мм і 152-мм артилерійські снаряди, протитанкові ракети Bulsae-4, балістичні ракети малої дальності KN-23 і РПГ. Згідно зі звітом Південнокорейського аналітичного центру "Корейський інститут оборонного аналізу", КНДР надає технічну підтримку російській армії.

Як повідомлялося, в листопаді минулого року Росія та КНДР почали співпрацювати в проведенні кібератак.

До того повідомлялося, що Росія допоможе КНДР шукати уран для атомних бомб.

У червні 2024 року Росія та Північна Корея домовилися допомагати одна одній в обході санкцій, накладених іншими країнами.

У жовтні того року Мінцифри Росії підписало угоду про співпрацю з Міністерством інформаційних технологій КНДР, яка передбачає взаємодію країн у сфері зв'язку, інформаційних технологій та цифрового розвитку.