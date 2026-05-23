Бізнес Цензор у Facebook Бізнес Цензор у X/Twitter Бізнес Цензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
Новини Система пожежогасіння
310 2

Зміни до будівельних норм: В Україні хочуть зробити димові сповіщувачі обов’язковими для житла

Зміни до будівельних норм: В Україні хочуть зробити димові сповіщувачі обов’язковими для житла

В Україні зареєстрували петицію №41/009955-26еп з вимогою запровадити обов’язкове встановлення автономних димових сповіщувачів у всіх житлових будинках і квартирах. Автор ініціативи підкреслює, що такі пристрої здатні врятувати життя під час пожеж і вже довели свою високу ефективність у країнах Європи.

Про це повідомляє "Судово-юридична газета".

У тексті петиції зазначається, що поштовхом для її створення став реальний випадок загоряння в житловому будинку. Саме завдяки спрацюванню автономного димового сповіщувача вдалося вчасно виявити пожежу, викликати рятувальників і уникнути людських жертв.

Автор петиції пропонує внести зміни до державних будівельних норм і зробити встановлення димових сповіщувачів обов’язковим.

Основні пропозиції петиції:

  • обов’язкове встановлення автономних димових сповіщувачів у всіх новобудовах, зокрема у спальнях, коридорах та на шляхах евакуації;
  • створення державної програми з встановлення таких пристроїв у вже існуючому житловому фонді;
  • передбачення співфінансування для малозабезпечених родин та вразливих категорій населення.

Додаткові ініціативи автора:

  • затвердження єдиних технічних стандартів для димових сповіщувачів відповідно до європейських норм безпеки;
  • проведення загальнонаціональної інформаційної кампанії з питань пожежної безпеки.

Автор петиції зазначає, що в багатьох європейських країнах, зокрема в Німеччині, встановлення таких пристроїв уже є обов’язковим і дозволило значно зменшити кількість смертей під час пожеж.

Більше новин у Telegram-каналі Бізнес Цензор

Нагадаємо, рятувальники відзначають зростання кількості пожеж у приватному секторі, спричинених використанням резервних джерел електроживлення. За даними ДСНС, з початку 2024 року в Україні в житловому секторі сталося 8666 пожеж, з них 5191 ‒ у житлових будинках та спорудах.

Внаслідок цих пожеж загинула 551 особа, зокрема 10 дітей, та отримали травми 468 осіб, з них 38 дітей. Матеріальні збитки перевищують 4 мільярди гривень.

Автор: 

Україна (804) будинки (33) петиція (32)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Дуже добра ідея. Пожежні сповіщувачі спасли вже не одне життя
показати весь коментар
24.05.2026 13:04 Відповісти
Знов схематоз, озолотить якесь бидло.
показати весь коментар
24.05.2026 21:49 Відповісти

Конвертер валют

продати купити
£ $
0.00
грн
0.00
0.00
грн
$ 0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
£ 0.00
 
 