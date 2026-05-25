Критичність підприємств: У Мінекономіки не очікують кардинальних змін критеріїв

У Міністерстві економіки України не очікують кардинальних змін критеріїв критичності підприємств.

Про це заявив міністр економіки, навколишнього середовища й сільського господарства України Олексій Соболев, передає Укрінформ.

Соболев нагадав, що попереднього разу перегляд параметрів критичності відбувався на початку 2025 року.

"Зазвичай по тому, як критерії додаються і їх постійно переглядають, ми робимо регулярний аудит. І от пройшло часу понад рік, і підійшов час подивитися на ці всі критерії. Ситуація змінюється, важливість підприємств змінюється. Ми не очікуємо якихось суттєвих кардинальних змін в зміні критеріїв", – сказав Соболев.

За його словами, ключові зміни для основних критеріїв, за якими бронюється підприємство, вже були проговорені.

"Це будуть точкові зміни, галузеві критерії, які для невеликої частки компаній регіональні адміністрації і міністерства мають переглянути й подивитися, чи ці компанії та критерії дійсно відповідають критичній нагальності для того, щоб збалансувати (це, – ред.) для потреб Сил оборони і для економіки. Але основний ефект на те, які компанії бронюються, він від двох критеріїв – зарплати і відстрочки за сумісництво", – зазначив Соболев.

Відповідаючи на питання щодо підвищення вимог до рівня середньої заробітної плати, Соболев також зауважив, що наразі зарплатна вимога – це 2,5 мінімуму.

"І за цей час, з останнього підняття, пройшло більше року. Ми бачимо і додаткову інфляцію, і бачимо, до речі, як зростають середні зарплати у людей. Ми спілкувалися з бізнесом, і це (майже 26 тис. грн, – ред.) – той рівень, який нам здається прийнятний для бізнесу", – додав Соболев.

Для прифронтових територій, де необхідна більша увага для бізнесу, зарплатні критерії лишаються на тому рівні, як це є на сьогодні (21,6 тис. грн).

Раніше Соболев повідомив, що критично важливі підприємства формують понад половину надходжень до державного бюджету, хоча заброньовані працівники становлять близько 12% від загальної кількості зайнятих в Україні.

Нагадаємо, 22 травня Кабінет Міністрів оновив порядок бронювання працівників критично важливих підприємств, прив’язавши право на відстрочку до рівня зарплати. Відтепер для підтвердження статусу критичної інфраструктури середня зарплата на підприємстві має становити щонайменше 25 941 грн, що відповідає трьом мінімальним зарплатам.

Для компаній, які працюють у прифронтових регіонах, вимогу знижено до 2,5 мінімальних зарплат. Крім того, уряд встановив обмеження щодо бронювання за сумісництвом: працівники, які працюють у кількох місцях або вже мають оформлену відстрочку, можуть бути заброньовані лише за одним місцем роботи.