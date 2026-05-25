Швидкість адаптації та люди: СЕО "Метінвесту" розповів на GLOBSEC про головні умови виживання промисловості під час війни

Українська промисловість змогла зберегти роботу в умовах повномасштабної війни завдяки швидкій адаптації, взаємодії з військовими та людям, які забезпечують виробництво й логістику.

Про це заявив генеральний директор Групи "Метінвест" Юрій Риженков під час форуму GLOBSEC у Празі, повідомляє пресслужба компанії.

Під час панелі "Уроки воєнного часу: Україна та майбутнє військової справи в Європі" Риженков розповів, що українському бізнесу довелося кардинально змінити підходи до роботи після початку повномасштабного вторгнення.

"Ми перебуваємо найближче до фронту, працюємо за 20 кілометрів від лінії бойових дій на Запоріжжі. Як компанія ми залишаємося на передовій від початку війни у 2014 році", ‒ зазначив гендиректор "Метінвесту".

За словами Риженкова, якщо раніше розробка рішень для військових тривала роками через складні процедури проєктування та сертифікації, то після 2022 року цей цикл вдалося скоротити до кількох тижнів.

"Ми навчилися створювати повністю нові продукти, від ідеї до тестування на передовій, за кілька тижнів замість кількох років. Коли війна впливає на тебе, приходить розуміння, як мирні технології можуть швидко адаптуватися до потреб воєнного часу", ‒ пояснив СЕО "Метінвесту".

За його словами, компанія вже виготовила сотні рішень для потреб оборони ‒ від підземних сталевих укриттів і мобільних госпіталів рівня NATO Role 2 до засобів захисту техніки, зокрема систем Patriot і танків Leopard.

Водночас Риженков наголосив, що ключовим ресурсом у війні залишаються люди.

"Війна показала, що найцінніший ресурс це люди. Без зварювальників, електриків та інженерів не було б ані укріплених позицій, ані стабільної лінії оборони", ‒ пояснив він.

Риженков виділив основні фактори, які дозволяють промисловим компаніям працювати під час війни: безпеку працівників, стабільну логістику, швидкість виробничих процесів і збереження кваліфікованих кадрів.

Він наголосив, що робота промисловості безпосередньо впливає на здатність країни підтримувати економіку та фінансувати оборону, зокрема через валютну виручку, податкові надходження та виробництво продукції для оборонної інфраструктури.

Форум GLOBSEC у Празі зібрав понад 2 тис. учасників із 86 країн, серед яких представники НАТО, ЄС, урядів, оборонної промисловості та міжнародного бізнесу.

Як повідомлялося, від початку повномасштабного вторгнення "Метінвест" Ріната Ахметова надав Україні вже 9,3 млрд грн. Із них 4,9 млрд грн ‒ це допомога армії в межах ініціативи "Сталевий фронт".

Крім того, компанія розробила захисні панцирі для танків Abrams, Bradley, Т-64 і систем Patriot, а також забезпечує військових протимінними тралами власного виробництва.

Також фахівці "Метінвесту" будують підземні шпиталі рівня NATO Role 2 та забезпечують бійців амуніцією, транспортом і засобами розвідки.