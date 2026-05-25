Золото подорожчало на тлі переговорів США та Ірану: яка ціна металу сьогодні?

25 травня ціна на золото зросла більш ніж на 1% на тлі зниження вартості долара і нафти через очікування мирної угоди, яка може завершити конфлікт з Іраном.

Це послабило побоювання щодо інфляції та тривалого утримання високих процентних ставок, повідомляє Reuters.

Спотова ціна на золото піднялася на 1,5% і досягла $4 574,17 за унцію станом на 11:18 за Гринвічем, тоді як ф’ючерси на золото в США з поставкою в червні зросли на 1,2% до $4 576.

Американські ринки цього дня були закриті через День пам’яті.

"Фінансові активи зараз сильно залежать від цін на нафту, і ціни на золото не є винятком. Нижчі ціни на нафту підвищують ціну на золото, враховуючи, що це вплине на монетарну політику Федеральної резервної системи", ‒ пояснив аналітик UBS Джованні Стауново, зазначивши, що очікує збереження цієї тенденції найближчим часом.

Від початку конфлікту з Іраном наприкінці лютого золото втратило близько 14% вартості через зростання цін на енергоносії, що посилило інфляційні ризики та очікування підвищення ставок у США.

Нагадаємо, 25 травня під час азійських торгів долар США утримувався поблизу тижневого мінімуму на тлі очікувань угоди щодо відновлення роботи Ормузької протоки, що сприяло зниженню цін на нафту.

Водночас нафта подешевшала на 6% і опустилася до найнижчого рівня за останні два тижні через зростання очікувань щодо наближення домовленості між США та Іраном.