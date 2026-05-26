Ціна на нафту зросла на тлі ударів США по Ірану, що посилило невизначеність щодо потенційної мирної угоди

26 травня ціни на нафту марки Brent на азійських торгах піднялися більш ніж на 2%, після того як американські військові здійснили удари по Ірану. Це підтримало напруженість на ринках, оскільки домовленість про припинення війни та відкриття Ормузької протоки залишається під питанням.

Про це повідомляє Reuters.

Ф'ючерси на Brent додали $1,98, або 2,1%, піднявшись до $98,12 за барель станом на 04:05 за Гринвічем, після падіння на 7% під час попередньої сесії.

Американська нафта West Texas Intermediate торгувалася на рівні $91,79 за барель, що трохи вище останнього показника понеділка, але на $4,81, або 5%, нижче ціни закриття п’ятниці. У понеділок розрахунки не проводилися через День пам’яті у США.

"Попри те що обидва контракти просіли під час нічних торгів на тлі сподівань на мирну угоду, удари США на півдні Ірану та атаки Ізраїлю на "Хезболлу" спричинили зростання вартості Brent і збільшення спреду з WTI", ‒ зазначив Майкл Маккарті, генеральний директор онлайн-платформи Moomoo Australia.

Обстріли відбулися в момент, коли міністр закордонних справ Ірану перебував в Досі на переговорах з прем’єр-міністром Катару щодо можливої угоди зі США, яка могла б покласти край тримісячному конфлікту.

"Трейдери активно роблять ставки на те, що прорив нарешті дозволить звільнити давно заблоковані танкери, які застрягли в Ормузькій протоці та поблизу неї", ‒ зазначив Тім Вотерер, головний ринковий аналітик KCM Trade.

Дані морського відстеження засвідчили, що останніми днями через Ормузьку протоку пройшли три газові танкери, спрямовані до Пакистану, Китаю та Індії, а також супертанкер з іракською нафтою до Китаю, який перебував заблокованим майже три місяці.

Як повідомлялося, США завдали ударів по ракетних позиціях та катерах Ірану, незважаючи на чинне перемир’я. За інформацією Центрального командування ЗС США, мішенями стали ракетні установки та іранські катери, які, за твердженням американської сторони, намагалися встановити міни в Ормузькій протоці.

Водночас президент Дональд Трамп заявив, що збагачений уран, який перебуває на території Ірану, має бути переданий Сполученим Штатам або знищений на місці.