Депутати зможуть не з’являтися до суду через пленарні засідання: у Раді планують розширити перелік поважних причин

У Верховній Раді України розглянуть проєкт закону про внесення змін до статті 138 Кримінального процесуального кодексу України щодо уточнення поважних причин неприбуття особи на виклик до суду (реєстраційний № 15249).

Про це повідомляє "Судово-юридична газета".

Законопроєкт передбачає уточнення переліку "поважних причин" неявки на виклик до суду, визначеного статтею 138 Кримінального процесуального кодексу України.

Наразі до цього переліку належать:

  • затримання або відбування покарання;
  • обмеження свободи пересування;
  • обставини непереборної сили;
  • відрядження чи подорож;
  • тяжка хвороба;
  • смерть близьких;
  • несвоєчасне отримання повістки;
  • інші обставини, що об’єктивно унеможливлюють явку.

Запропоновані зміни передбачають доповнення положення про "інші обставини" окремою нормою, яка прямо визначає поважною причиною:

  • участь народного депутата України або депутата місцевої ради у засіданні відповідної ради чи її органу, до складу якого його обрано, якщо саме депутат визначає місце, дату та час такого засідання.

Тобто участь у засіданні ради може бути офіційною підставою для неявки депутата до суду або на інший процесуальний виклик.

Нагадаємо, 14 квітня президент Володимир Зеленський підписав закон, який скасовує обов’язок народних депутатів подавати звіти та передбачає звільнення від відповідальності за використання коштів, виділених на виконання депутатських повноважень.

Як повідомлялося, у законі "Про державний бюджет на 2026 рік" передбачено збільшення компенсації витрат, пов’язаних із виконанням депутатських повноважень, з однієї до трьох місячних заробітних плат народних депутатів.

Ах уєть..... країна мрій.... але є нюанси- не для всіх.
26.05.2026 11:43 Відповісти
Депутатський корпус прогресує, вже можуть і на суд хєр положити.
26.05.2026 11:45 Відповісти
наступною поправкою повинно бути що судити депутатів необовязково.....краще сразу на гилляку
26.05.2026 11:47 Відповісти
А також можуть не з'являтися на засідання в Раді. Ну хіба що по зарплату
26.05.2026 11:52 Відповісти
По зарплату приходять тільки ті, хто в цьому місяці не отримав основну зарплатню.
26.05.2026 14:21 Відповісти
дерьмоеды не громадяно-службовці
26.05.2026 11:56 Відповісти
"14 квітня президент Володимир Зеленський підписав закон, який скасовує обов'язок народних депутатів подавати звіти та передбачає звільнення від відповідальності за використання коштів, виділених на виконання депутатських повноважень"

Джерело: https://censor.net/n4005095

Ну це ж ( відсутність звітів за витрачання бюджетних коштів ) точно завадить розкраданням!
Правда, фанати зеЛідора?
Чи цих фанатів тут на форумі вже немає, перекочували у свої зелені бульбашки в Телеграмі і фейсбуці?
26.05.2026 14:08 Відповісти
Мало того що понабирали напівграмотних особистостей, які пройшли за списками, де перевіряли зір і відданість, так вони ще уявили себе господарями життя. Мало того, що зарплати та виплати призначають самі собі, то ще й правосуддя не для них. Навіть вкрасти, щоб не потрапити не можуть, от і доводиться закони переписувати
26.05.2026 14:18 Відповісти
Чим депутат кращий від пересічного українця? Придумують ці уроди спеціально щоб таким чином відтягувати строки і закривати кримінальні провадження відносно себе за давністью.Моносрана монобільшість рулить під себе бо з їхньої фракції багато так званих народних обранців (засранців) під слідством і в бігах.
26.05.2026 15:42 Відповісти

