Депутати зможуть не з’являтися до суду через пленарні засідання: у Раді планують розширити перелік поважних причин

У Верховній Раді України розглянуть проєкт закону про внесення змін до статті 138 Кримінального процесуального кодексу України щодо уточнення поважних причин неприбуття особи на виклик до суду (реєстраційний № 15249).

Про це повідомляє "Судово-юридична газета".

Законопроєкт передбачає уточнення переліку "поважних причин" неявки на виклик до суду, визначеного статтею 138 Кримінального процесуального кодексу України.

Наразі до цього переліку належать:

затримання або відбування покарання;

обмеження свободи пересування;

обставини непереборної сили;

відрядження чи подорож;

тяжка хвороба;

смерть близьких;

несвоєчасне отримання повістки;

інші обставини, що об’єктивно унеможливлюють явку.

Запропоновані зміни передбачають доповнення положення про "інші обставини" окремою нормою, яка прямо визначає поважною причиною:

участь народного депутата України або депутата місцевої ради у засіданні відповідної ради чи її органу, до складу якого його обрано, якщо саме депутат визначає місце, дату та час такого засідання.

Тобто участь у засіданні ради може бути офіційною підставою для неявки депутата до суду або на інший процесуальний виклик.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Нагадаємо, 14 квітня президент Володимир Зеленський підписав закон, який скасовує обов’язок народних депутатів подавати звіти та передбачає звільнення від відповідальності за використання коштів, виділених на виконання депутатських повноважень.

Як повідомлялося, у законі "Про державний бюджет на 2026 рік" передбачено збільшення компенсації витрат, пов’язаних із виконанням депутатських повноважень, з однієї до трьох місячних заробітних плат народних депутатів.