Законопроєкти про ПДВ на посилки призведуть до подорожчання послуг поштових операторів

Оновлені законопроєкти №15112-д та №12360, які передбачають автоматичне стягнення 20% ПДВ з покупок на іноземних маркетплейсах (Amazon, Shein, Temu, AliExpress тощо) на етапі оформлення замовлення, відображають лише комерційну складову реформи (сегмент B2C). Проте ігнорують ризики з посилками між фізичними особами (С2С сегмент) – волонтерські відправлення, посилки родичам тощо.

Раптова зміна позиції "Укрпошти", яка була одним з головних противників змін, на заяви про готовність опрацювати сотні тисяч додаткових посилок, які раніше звільнялись від митного огляду, свідчить про спільний тиск на державного поштового оператора з боку як уряду, так і великих ритейлерів, які найбільше виграють від того, що купувати за кордоном стане дорожче.

Відповідно до проєктів, обов'язок адміністрування податків покладається на іноземні онлайн-платформи або на поштових операторів. Проте ця схема не працює для особистих посилок, де безподатковий поріг зі 150 євро знижується до 45 євро.

На відміну від великих маркетплейсів, які здатні технічно інтегрувати українську систему оподаткування у свої CRM, приватні відправники за кордоном не мають таких інструментів, а для поштових операторів це означає одне з двох – або багатомільйонні інвестиції в найм додаткових працівників та інфраструктуру (що означає здорожчання їхніх послуг), або параліч роботи на тривалий час.

C2C-посилки складають близько третини від загального обсягу міжнародних посилок, що адресуються фізичним особам в Україні. До цієї категорії належать некомерційні вантажі: допомога від діаспори, посилки від родичів із-за кордону, волонтерська допомога, навіть відправлення "самому собі" багажу. Зниження порогу до 45 євро змусить поштових операторів та експрес-перевізників вручну опрацьовувати весь цей масив даних, самостійно виокремлюючи та відсортовуючи відправлення, які підлягають оподаткуванню.

Під час обговорення законодавчих ініціатив, зокрема на круглому столі 22 травня 2026 року, представники профільного бізнесу та "Укрпошти" акцентували виключно на вирівнюванні умов для українських виробників та автоматизації комерційного імпорту. Ризики колапсу сортувальних ліній, затримок в оформленні вантажів та різкого збільшення витрат на адміністрування некомерційних C2C-посилок вартістю понад 45 євро лобістами цих законопроєктів повністю замовчуються.

Позиція Міфіну

Зі свого боку міністр фінансів Сергій Марченко заявив, що Україна потребує ухвалення закону про оподаткування імпортних посилок вартістю до 150 євро, який є умовою фінансування з боку Європейського Союзу та Міжнардного валютного фонду, а також має на меті підтримку національного бізнесу та покращення платіжного балансу.

Водночас,за словами Марченка, існує суттєвий ризик його неприйняття через низький рівень суспільної підтримки.

Він нагадав, що Євросоюз ще в 2021 році запровадив оподаткування всіх імпортних посилок ПДВ, і за 2021-2024 роки було зібрано 88 млрд євро.

"Коли розповідають історію, що бідні українці заплатять на 20% більше за імпортний китайський товар, чесно скажу, це ж питання не до українців, які купують китайський товар, це питання до нас із вами, що ми схвалювали таку реальність, що в нас українці купують китайський товар ", – додав міністр.

Марченко також зазначив, що дефіцит поточного рахунку платіжного балансу зріс із $2 млрд на рік до початку повномасштабної війни до понад $50 млрд.

"Ми загалом таким чином заводимо українців у спіраль такого глибокого депресивного популізму, коли в нас не буде нічого – у нас не буде ні податків, ні на збройні сили", – підсумував Марченко.

Що не так із оподаткуванням міжнародних посилок

Наразі в Україну без мита (10%) та ПДВ (20%) можна ввозити посилки, сумарна вартість товарів у яких не перевищує 150 євро для одного одержувача.

У межах зобов'язань перед Міжнародним валютним фондом уряд України планує з 1 січня 2027 року запровадити ПДВ (20%) на всі міжнародні посилки, скасувавши чинний безмитний ліміт. Насамперед це стосується покупок на закордонних маркетплейсах.

Тобто ПДВ нараховуватиметься з першої копійки на товари незалежно від їхньої вартості. Податок включатиметься у вартість товару безпосередньо під час покупки, що, по суті, призведе до здорожчання речей на 20%.

Маркетплейси зі свого боку мають запровадити відповідні зміни на своїх майданчиках, що потребуватиме часу та бажання з боку маркетплейсів.

Експерти тим часом прогнозують, що скасування пільги на дешеві посилки може вдарити по гаманцях багатьох українців, для яких зарубіжні, насамперед китайські, маркетплейси нерідко – безальтернативний варіант придбати необхідне, як одяг чи взуття. На це зокрема вказують дані соціологічного дослідження Rating Group.

Окрім базових речей українці цієї зими активно купували за кордоном резервні елементи живлення – павербанки, акумулятори, зарядні пристрої. Тобто нарахування ПДВ з першої копійки, як передбачено законопроєктом, стане таким собі "податком на виживання".

Рішення також може позначитися на діяльності волонтерів, які закуповують товари для комплектування Сил оборони. Згідно з результатами дослідження Rating Group, у 29% випадків українці або їхні близькі замовляли міжнародні посилки для потреб військових, у 26% – для волонтерської діяльності, а в 25% – для ремонту або виробництва технологічного обладнання.

Більшість невеликих українських виробників доставляють комплектуючі для виробництва дронів та інших виробів оборонного призначення з-за кордону саме посилками. Зазвичай, це надійніше та дешевше. Адже навіть українські продавці, яким вдається завозити оптові партії деталей, до останнього часу були змушені продавати їх всередині України дорожче, сплачуючи ПДВ.

Канал постачання комплектуючих у міжнародних відправленнях дозволяє багатьом українських виробникам не лише купувати їх дешевше, а й обходити обмеження, які Китай запровадив на експорт деяких компонентів.

Пільгу хочуть обмежити сумою у 45 євро для одного одержувача посилок, які надсилаються відправником без будь-якої оплати, призначаються для особистого чи сімейного використання одержувачем, їх характеристики та кількість не повинні вказувати на те, що вони ввозяться з будь-якою комерційною метою. Іншими словами – це посилки із-за кордону від родичів і друзів.

Утім, і з них можуть стягувати ПДВ, якщо в посилці містимуться підакцизні товари (наприклад, алкоголь), парфуми, кава, чай у кількостях, більших за визначені. Для чаю – це 100 грам. Детальніше про це БізнесЦензор писав тут.

Наразі із 75 млн міжнародних посилок розмитнюють лише 0,8%, хоча саме ці 0,8% становлять половину вартості від усіх посилок. Коли скасують пільгове завезення посилок, то навантаження на митницю зросте в 122 рази.