В Україні подорожчала торішня картопля: яка ціна за кілограм?

Від початку минулого тижня в Україні фіксується поступове зростання цін на торішню картоплю. Зростання цін зумовлене сезонним скороченням пропозиції за стабільного попиту.

Про це повідомляють експерти проєкту EastFruit з посиланням на учасників ринку.

Яка ціна за кілограм?

Станом на сьогодні виробники пропонують картоплю врожаю 2025 року за ціною 6-12 грн/кг ($0,14-0,27/кг) залежно від якості, сорту та обсягу партії, що в середньому приблизно на 15% вище, ніж наприкінці попереднього робочого тижня.

Оптові компанії також фіксують дефіцит якісної картоплі у виробників, що ускладнює формування достатніх товарних партій.

Прогнози експертів

Водночас торішня картопля в Україні все ще реалізується майже на 60% дешевше, ніж у той самий період минулого року. При цьому оператори ринку не виключають подальшого зростання цін, оскільки частка некондиційної продукції залишається високою, а запаси в господарствах населення продовжують швидко скорочуватися.

Як повідомлялося, у квітні ціни на продукти харчування та безалкогольні напої зросли на 1,9%. Найбільше ‒ на 16,7% ‒ подорожчали продукти переробки зернових.