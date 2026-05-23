Ціни на овочі в Україні суттєво змінилися: які позиції подорожчали на 120%?

В Україні за останній місяць суттєво змінилися ціни на овочі. Деякі позиції помітно подешевшали завдяки надходженню нового врожаю, тоді як інші, навпаки, значно зросли у вартості.

Які овочі найбільше подорожчали

Основні зміни цін на овочі, які подорожчали:

капуста білокачанна ‒ +120,7% (до 23,33 грн/кг);

морква ‒ +119,4% (до 30,48 грн/кг);

цибуля ріпчаста ‒ +29,7% (з 9,19 грн/кг до 11,92 грн/кг);

картопля торішнього врожаю ‒ +10,5% (з 18,91 грн/кг до 20,89 грн/кг);

буряк ‒ +5,3% (з 9,57 грн/кг до 10,08 грн/кг);

часник ‒ +1,7% (з 152,86 грн/кг до 155,47 грн/кг).

На які овочі ціни знизилися

Основні овочі, які подешевшали:

огірки ‒ -50,4% (до 95,82 грн/кг);

молода капуста ‒ -27,1% (з 84,18 грн/кг до 61,37 грн/кг);

молода картопля ‒ -26,2% (з 69,75 грн/кг до 51,47 грн/кг);

червоні помідори ‒ -5,5% (з 248,27 грн/кг до 234,67 грн/кг).

Експерти прогнозують, що овочі в Україні почнуть активніше дешевшати наприкінці травня ‒ на початку червня. Це пов’язано з класичним сезонним фактором ‒ надходженням першого врожаю відкритого ґрунту та значним збільшенням пропозиції.

