Паливний туризм в Європі: Низькі ціни в Польщі приваблюють водіїв з інших країн

Програма польського уряду з обмеження цін на пальне на автозаправних станціях стимулює водіїв із сусідніх країн перетинати кордон, щоб заправлятися одним із найдешевших бензинів у Європейському Союзі.

Про це повідомляє Bloomberg.

Зростання транскордонного попиту на пальне в Польщі

Цю тенденцію вперше зафіксували економісти PKO Bank Polski SA, найбільшого кредитора країни, після того як дані польської роздрібної торгівлі у понеділок показали зростання цін на пальне на 13,4% у квітні порівняно з березнем. Водночас внутрішні дані банку не підтвердили цю динаміку, оскільки обсяг транзакцій за особистими картками на заправках залишився майже незмінним.

"Зростання продажів пального ймовірно, було спричинене підвищеним попитом з боку бізнесу або іноземних організацій. Витрати клієнтів PKO за картками на заправках залишалися стабільними в цей період", ‒ зазначив економіст PKO Bank Polski SA Пйотр Буяк.

Державне регулювання цін і бюджетне навантаження

З початку квітня Польща знизила податки на пальне та запровадила щоденне обмеження цін на заправках, щоб захистити споживачів від наслідків війни в Ірані для енергетичних ринків. Міністр фінансів Анджей Доманський заявив, що Польща, ймовірно, продовжить дію програми до червня.

За оцінками експертів, ця політика коштує польським платникам податків близько 1,6 млрд злотих ($440 млн) щомісяця. Літр бензину Eurosuper-95 минулого тижня коштував у середньому 1,49 євро ($1,74), що є найнижчим показником серед 27 країн ЄС після Мальти, згідно з останніми даними виконавчої влади блоку.

Нагадаємо, 31 березня уряд Польщі офіційно встановив граничні ціни на пальне. Відповідне розпорядження підписав міністр енергетики Мілош Мотика. Запроваджені заходи стали відповіддю на глобальну кризу на нафтовому ринку, спричинену війною на Близькому Сході.

Як повідомлялося, у середині квітня на українсько-польському кордоні почали фіксувати випадки, коли водіям із повним баком пального відмовляють у пропуску або вимагають сплати акцизного збору. Ситуація виникла на пунктах пропуску з Польщею і може зачепити всіх, хто перетинає кордон частіше ніж раз на 72 години.