НБУ ввів у обіг дві нові пам’ятні монети, присвячені Сумській та Чернігівській областям. ФОТО
Національний банк України від сьогодні вводить у обіг дві нові обігові пам'ятні монети з тематичної серії "Ми сильні. Ми разом", присвяченої єдності України та її регіонам.
Про це йдеться в повідомленні Нацбанку.
Зокрема, це монети присвячені Сумській та Чернігівській областям:
- "Ми сильні. Ми разом. Сумська область";
- "Ми сильні. Ми разом. Чернігівська область".
Дизайн монет
Монети мають номінал 10 грн, виготовлені зі сплаву на основі цинку з нікелевим покривом.
Аверс обох нових обігових пам’ятних монет ідентичний з аверсом обігової монети номіналом 10 грн зразка 2018 року. На ньому в центрі в обрамленні давньоруського орнаменту розміщені номінал монети, рік карбування та Державний Герб України.
Головним елементом реверсу цих монет є стилізована мапа України з чітко окресленими адміністративними межами та зображенням території регіонів, яким вони присвячені.
Дизайн реверсу монет – Олександра Кучинська, художник аверсу – Володимир Дем'яненко.
Скульптор – Володимир Дем’яненко.
Обіг монет
Пам'ятні монети є законними платіжними засобами на території України.
Нацбанк поступово видаватиме такі обігові пам'ятні монети банкам та інкасаторським компаніям/компаніям з оброблення готівки для подальшої їх видачі клієнтам.
У готівковий обіг буде введено по 2 млн штук кожної з таких обігових пам'ятних монет.
Частина тиражу цих монет сформована в спеціально оформлені ролики. Кожен ролик міститиме 25 обігових пам'ятних монет, тираж кожного – 15 тис. шт.
Де можна купити
Придбати ролики із 25 обігових пам'ятних монет можна буде в інтернет-магазині нумізматичної продукції НБУ, а також у банків-дистриб'юторів.
Інші монети
Як пвідомлялося, раніше в травні Національний банк ввів в обіг пам'ятну монету "Український авангард. Олександра Екстер", присвячену видатній українській художниці, педагогу та одній із засновниць стилю ар-деко – Олександрі Екстер, яскравій постаті європейського авангарду XX століття.
Нагадаємо, 20 травня Нацбанк ввів у обіг нову пам'ятну монету "100-річчя дня пам'яті Симона Петлюри".
Раніше, 15 травня, НБУ ввів у обіг дві нові пам'ятні монети: "Розстріляне відродження. Іван Падалка" та "Розстріляне відродження. Майк Йогансен".
Наприкінці квітня Національний банк України випустив нову пам'ятну монету "Чорнобиль. Відродження. Зубр", яка увійшла до серії "Флора і фауна України".
Національний банк України 24 лютого ввів у обіг три нові обігові пам'ятні монети з тематичної серії "Ми сильні. Ми разом", присвяченої регіонам України.
У січні Національний банк України ввів у обіг нову пам'ятну монету "Українська бавовна. Ракета-дрон "Паляниця", присвячену українським оборонним технологіям та їхнім розробникам.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль