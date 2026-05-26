НБУ ввів у обіг дві нові пам’ятні монети, присвячені Сумській та Чернігівській областям. ФОТО

Національний банк України від сьогодні вводить у обіг дві нові обігові пам'ятні монети з тематичної серії "Ми сильні. Ми разом", присвяченої єдності України та її регіонам.

Про це йдеться в повідомленні Нацбанку.

Зокрема, це монети присвячені Сумській та Чернігівській областям:

"Ми сильні. Ми разом. Сумська область";

"Ми сильні. Ми разом. Чернігівська область".

Дизайн монет

Монети мають номінал 10 грн, виготовлені зі сплаву на основі цинку з нікелевим покривом.

Аверс обох нових обігових пам’ятних монет ідентичний з аверсом обігової монети номіналом 10 грн зразка 2018 року. На ньому в центрі в обрамленні давньоруського орнаменту розміщені номінал монети, рік карбування та Державний Герб України.

Головним елементом реверсу цих монет є стилізована мапа України з чітко окресленими адміністративними межами та зображенням території регіонів, яким вони присвячені.

Дизайн реверсу монет – Олександра Кучинська, художник аверсу – Володимир Дем'яненко.

Скульптор – Володимир Дем’яненко.

Обіг монет

Пам'ятні монети є законними платіжними засобами на території України.

Нацбанк поступово видаватиме такі обігові пам'ятні монети банкам та інкасаторським компаніям/компаніям з оброблення готівки для подальшої їх видачі клієнтам.

У готівковий обіг буде введено по 2 млн штук кожної з таких обігових пам'ятних монет.

Частина тиражу цих монет сформована в спеціально оформлені ролики. Кожен ролик міститиме 25 обігових пам'ятних монет, тираж кожного – 15 тис. шт.

Де можна купити

Придбати ролики із 25 обігових пам'ятних монет можна буде в інтернет-магазині нумізматичної продукції НБУ, а також у банків-дистриб'юторів.

Інші монети

