Найбільший польський маркетплейс Allegro вийде на ринок України

Найбільший маркетплейс Польщі – Allegro – готується вийти на український ринок, а вже в червні цього року хоче перейти до першого етапу експансії.

Як пише польське видання Wiadomosci Handlowe із псиланням на джерела, проєкт виходу в Україну розділили на кілька етапів, передає ЕП.

На першому етапі українським користувачам відкриють можливість купувати товари в польських продавців на Allegro з доставкою в Україну.

Запуск цього етапу заплановано на червень, і на початковому етапі до програми долучаться кілька сотень польських продавців.

"Ми спостерігаємо чітку тенденцію до зростання транскордонної електронної комерції та підвищений інтерес із боку іноземних клієнтів, зокрема з України", – заявили в компанії.

Там також пвідомили про "підготовку обмеженої групи польських партнерів до міжнародного експорту". Так, до проєкту залучать групу польських партнерів, яким нададуть доступ до ринку з приблизно 11,5 млн активних користувачів e-commerce.

Надалі Allegro планує розвивати домен Allegro.ua та відкрити платформу для українських продавців.

Така інтеграція може відбутися вже наступного року.

Таким чином, польська компанія хоче виходити на український ринок поступово, тестуючи попит і мінімізуючи ризики після невдалого досвіду експансії на окремі міжнародні ринки.

Відкриття магазинів

Як повідомлялося, раніше в травні польська мережа магазинів одягу й побутових товарів Pepco оголосила про вихід на український ринок.

На початку квітня цього року повідомлялося, що польська мережа Pepco розглядає вихід на ринок України. Як повідомили тоді в Асоціації ритейлерів України (RAU), перші магазини бренду можуть відкритися в 2026 році, а в планах – до кінця року відкрити до 5-10 локацій.

Закриття магазинів

Раніше в Асоціації ритейлерів України повідомили, що аналіз закриттів торговельних мереж в Україні й системне скорочення присутності регіональних мереж за останні два місяці вказує на падіння купівельної спроможності, логістичні труднощі та зміну стратегічних пріоритетів міжнародних брендів.

У жовтні торік мережа супермаркетів "Континент", яка працювала в Києві, оголосила про остаточне закриття. Перший магазин "Континент" у Києві відкрився в 1993 році, а в 1996 році відкрився перший повноцінний супермаркет.

Також повідомлялося, що турецький бренд Koton закриває магазини в Україні після восьми років роботи на ринку.

До того стало відомо, що мережа спортивних магазинів Reebok припиняє роботу в Україні, а останні два магазини в Києві – у ТРЦ Retroville та SkyMall – закриються навесні 2026 року.