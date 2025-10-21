У Києві закривається одна з найстаріших торгових мереж. Вона працювала 32 роки

Мережа супермаркетів "Континент", яка працювала в Києві, оголосила про остаточне закриття.

Перший магазин "Континент" у Києві відкрився в 1993 році, а в 1996 році відкрився перший повноцінний супермаркет, пише LIGA.net із посиланням на повідомлення компанії.

У 2016 році рітейлер провів ребрендинг, однак втриматися на ринку не вдалося.

Із останніх супермаркетів "Континент" уже припинили роботу наступні:

на вул. Якуба Коласа, 10, у Святошинському районі,

проспекті Свободи, 26, у Подільському районі,

на вул. Академіка Кудряшова, 23, у Солом'янському районі,

на вул. Дмитрівській, 96-98, у Шевченківському районі столиці.

У компанії повідомили, що магазин на вул. А. Єфремова, 23, працював до 15 жовтня, а на вул. Мокра (Кудряшова), 20-В, працюватиме 3 листопада.

За інформацією Української ради торговельних центрів, на колишніх локаціях "Континету" невдовзі відкриються магазини "Сільпо".

Раніше повідомлялося, що одним із головних претендентів на придбання мережі магазинів французького ритейлера Carrefour у Польщі може стати українська група Fozzy (мережі "Сільпо", "Фора", Thrash!).

До того стало відомо, що турецька мережа магазинів товарів для дому та декору English Home вирішила припинити роботу в Україні, проте продоажила працювати в Росії.