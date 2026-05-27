Бізнес Цензор у Facebook Бізнес Цензор у X/Twitter Бізнес Цензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
Новини Ринок землі
1 324 19

Від моменту відкриття ринку землі в Україні укладено півмільйона угод: яка середня ціна за гектар?

Від моменту відкриття ринку землі в Україні укладено півмільйона угод: яка середня ціна за гектар?

За понад 4 роки з моменту відкриття ринку землі в Україні було укладено 501 619 угод купівлі-продажу сільськогосподарських земель на загальну суму 49,7 млрд грн.

Загальна площа проданих ділянок становить 977,2 тис. гектарів, повідомляє "Опендатабот".

Статистика за 2025 рік

У 2025 році зафіксовано рекордну активність ринку: українці уклали 131,3 тис. угод, що на 13% більше, ніж у 2024 році. Водночас загальна вартість угод зросла на 43% ‒ з 12,5 млрд грн до 18 млрд грн. Середня ціна гектара піднялася з 47,3 тис. грн у 2024 році до 61,8 тис. грн у 2025 році, тобто земля подорожчала майже на третину.

Тенденції у 2026 році

У 2026 році тенденція зростання цін продовжилася. За перші 4 місяці було укладено 39 797 угод на суму 6,17 млрд грн. Попри зменшення кількості угод на 5% у порівнянні з аналогічним періодом минулого року, середня ціна гектара зросла до 75,1 тис. грн, що на 26% більше, ніж роком раніше. Водночас площа проданих земель скоротилася з 92,9 тис. гектарів у січні-квітні 2025 року до 82,1 тис. гектарів у цьому році.

Найдорожчим місяцем 2026 року став січень ‒ середня ціна гектара сягнула 95,7 тис. грн. Найбільша активність покупців спостерігалася у березні ‒ укладено 12 276 угод.

Де найдорожча та найдешевша земля?

Ціни на землю суттєво різняться залежно від регіону:

  • Івано-Франківщина ‒ 179,6 тис. грн/га
  • Київщина ‒ 178,2 тис. грн/га
  • Львівщина ‒ 153,4 тис. грн/га
  • Тернопільщина ‒ 120 тис. грн/га
  • Вінниччина ‒ 93,4 тис. грн/га

Найнижчі ціни фіксуються у прифронтових та південних регіонах:

  • Донеччина ‒ 30,7 тис. грн/га
  • Херсонщина ‒ 38,5 тис. грн/га
  • Миколаївщина ‒ 44,1 тис. грн/га
  • Дніпропетровщина ‒ 46,5 тис. грн/га
  • Одещина ‒ 47,8 тис. грн/га

Де купують начастіше?

Найбільшу кількість угод від початку року укладено у центральних і північних областях:

  • Вінниччина ‒ 3 416 угод
  • Чернігівщина ‒ 3 279
  • Сумщина ‒ 3 261
  • Полтавщина ‒ 2 963
  • Хмельниччина ‒ 2 905

Більше новин у Telegram-каналі Бізнес Цензор

Нагадаємо, вартість угод за результатами земельних аукціонів в Україні через державну електронну систему "Prozorro.Продажі" з 2021 року досягла 10 млрд грн ‒ це сукупна сума, сформована під час торгів із продажу та щорічної оренди земель.

Як повідомлялося, загальний обсяг угод на ринку сільськогосподарської землі в Україні перевищив 1 млн гектарів. Від моменту фактичного скасування мораторію на продаж сільгоспземлі 1 липня 2021 року і станом на 3 березня 2026 року було укладено 334,8 тис. угод купівлі-продажу земельних ділянок загальною площею 1 млн гектарів.

Автор: 

земля (924) угода (260) ціни (4264) ринок землі (18)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+3
Землю активно скуповують олігархи, а нам це подають як перемогу українців завдяки закону Зелеского.
показати весь коментар
27.05.2026 10:45 Відповісти
+3
всі землі повинні бути повернуто,максимальна кількість обмежена,олігархи та монополісти знищені як вид,всі хто кто доклав руки до розпродажу покарані...
показати весь коментар
27.05.2026 10:46 Відповісти
+3
про який хаос ви ведете мову?
все врегульовано: люди, які отримали право власності на землю внаслідок приватизації, багато років не мали можливості цю землю продати (тому виникали кабальні договори оренди причому кабальні не для орендатора, а для орендодавця; приховані договори купівлі-продажу, які маскувались під заповіти тощо), так от, ці люди нарешті отримали можливість розпоряджатися своїми активами без обмежень - продати земельні ділянки, які вони не здатні/не бажають/не можуть обробляти там отримати грубі гроші. це безумовне право власника - розпоряджатися власним майном на власний розсуд й воно не має бути штучно обмежене державою.
показати весь коментар
27.05.2026 11:32 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Землю активно скуповують олігархи, а нам це подають як перемогу українців завдяки закону Зелеского.
показати весь коментар
27.05.2026 10:45 Відповісти
мені від Тигипка щотримісяці звонять, дивуються, чому я не продаю..
показати весь коментар
27.05.2026 11:14 Відповісти
Скуповують у тих хто хоче продать.Хто не хоче,у тих не скуповують.Завдяки ринку землі зросла і оренда.А була взагалі копійки.Пам'ятаю як вила баба Йуля і інші коли впроваджували ринок землі.Нічого страшного не сталось і тема для спекуляцій заглохла.Ринок землі і так існував,але в тіні.Як проституція.Про землю беруться писать ті у кого її немає,тому виходить хєрово.
показати весь коментар
27.05.2026 12:00 Відповісти
всі землі повинні бути повернуто,максимальна кількість обмежена,олігархи та монополісти знищені як вид,всі хто кто доклав руки до розпродажу покарані...
показати весь коментар
27.05.2026 10:46 Відповісти
всі землі повинні бути повернуто...
повернуто кому?
показати весь коментар
27.05.2026 10:59 Відповісти
То совки якісь пишуть. Типу "земля - народу, власть - совєтам"...
показати весь коментар
27.05.2026 11:02 Відповісти
Хто за неї воював. Має бути переглянуто право власності на всі активи залежно від особистого внеску в оборону.
показати весь коментар
27.05.2026 11:06 Відповісти
право власності - це те, що відрізняє ******* розвинуту країну від країн з тотарітарними режимами.
ви хочете розпочати перегляд права власності з 1991 року?
ви наслідки собі уявляєте, чи нерозумний популізм то наше все?
показати весь коментар
27.05.2026 11:15 Відповісти
В екзистинційній війні на виживання в якій серед Топ-200 найбагатших сімей загиблих - 0, бідний має вмирати за землі жируючого латифундиста?

Банальні відмазки, перерозподіл власності звичне явище в історії людства, щоб уникнути хаосу 90х держава реприватизацію має врегулювати законом.
показати весь коментар
27.05.2026 11:27 Відповісти
про який хаос ви ведете мову?
все врегульовано: люди, які отримали право власності на землю внаслідок приватизації, багато років не мали можливості цю землю продати (тому виникали кабальні договори оренди причому кабальні не для орендатора, а для орендодавця; приховані договори купівлі-продажу, які маскувались під заповіти тощо), так от, ці люди нарешті отримали можливість розпоряджатися своїми активами без обмежень - продати земельні ділянки, які вони не здатні/не бажають/не можуть обробляти там отримати грубі гроші. це безумовне право власника - розпоряджатися власним майном на власний розсуд й воно не має бути штучно обмежене державою.
показати весь коментар
27.05.2026 11:32 Відповісти
Йдеться про вторинний ринок. Кому ти зібрався землю повертати?
показати весь коментар
27.05.2026 11:04 Відповісти
державі. власність - державна, оренда на куйзнаскільки років - орендарям.
показати весь коментар
27.05.2026 11:07 Відповісти
У статті йдеться про купівлю-продаж.
За понад 4 роки з моменту відкриття ринку землі в Україні було укладено 501 619 угод купівлі-продажу сільськогосподарських земель на загальну суму 49,7 млрд грн. Джерело: https://censor.net/n4005271
показати весь коментар
27.05.2026 11:12 Відповісти
ви пропонуєте повернути державі землю, яку люди набули у валсність в далекі 90-ті роки минулого століття?
на якій підставі?
чи зайде в країну де право власності може бути переглянуте будь-якої миті хоч один інвестор? як ви плануєте розвивати країну без залучення інвестицій?
перед тим, як генерувати "ідею" треба дати собі час на обмірковування того, що пропонуєте.
показати весь коментар
27.05.2026 11:21 Відповісти
я пропонуюповісити усіх, хто проголосував за той сраний закон про землю, не чіпати тих, хто володіє виділеними паями і тих, хто ті паї купив, а все, що купили з державних земель за останні рокипісля прийняття закону, повернути назад. Без компенсацій, бо це скупка краденого. Чи ви пропонуєте всім українцям не мучитись і пи*дувати нахєр з України куда очі бачать вже, не дочікуючись поки власники супленої країни дадуть їм пенделя під зад?
показати весь коментар
27.05.2026 11:35 Відповісти
не чіпати тих, хто володіє виділеними паями і тих, хто ті паї купив
гадаю в статті мова йде саме про договори купівлі-продажу укладені між власниками паїв та "тими, хто ті паї купив". то про що ми сперечаємось?
щодо земель державної власності, то є законодавчо встановлена процедура їх відчуження, є купа правоохоронних органів, які мають повноваження щодо нагляду за дотриманням законодавства в цій частині зокрема. я не маю рожевих окулярів щодо влади та системи сформованої в країні та колись це ж має прийти до цивілізованого правового стану.
щодо "скупки краденого", то я не розумію, що ви маєте на увазі.
щодо того, що "власники скупленої країни дадуть нам пенделя", то це доволі маніпулятивна та емоційно забарвлена теза.
показати весь коментар
27.05.2026 11:54 Відповісти
хто власники і чому не воюють???
показати весь коментар
27.05.2026 11:18 Відповісти
вибачте, але ви не здатні адекватно апелювати та аргументовано відстоювати власну позицію.
власне, у вас й позиція відсутня, самі гасла.
показати весь коментар
27.05.2026 11:25 Відповісти
Зате для військових - зась. Оце потужно.
показати весь коментар
27.05.2026 11:59 Відповісти

Конвертер валют

продати купити
£ $
0.00
грн
0.00
0.00
грн
$ 0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
£ 0.00
 
 