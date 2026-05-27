Від моменту відкриття ринку землі в Україні укладено півмільйона угод: яка середня ціна за гектар?

За понад 4 роки з моменту відкриття ринку землі в Україні було укладено 501 619 угод купівлі-продажу сільськогосподарських земель на загальну суму 49,7 млрд грн.

Загальна площа проданих ділянок становить 977,2 тис. гектарів, повідомляє "Опендатабот".

Статистика за 2025 рік

У 2025 році зафіксовано рекордну активність ринку: українці уклали 131,3 тис. угод, що на 13% більше, ніж у 2024 році. Водночас загальна вартість угод зросла на 43% ‒ з 12,5 млрд грн до 18 млрд грн. Середня ціна гектара піднялася з 47,3 тис. грн у 2024 році до 61,8 тис. грн у 2025 році, тобто земля подорожчала майже на третину.

Тенденції у 2026 році

У 2026 році тенденція зростання цін продовжилася. За перші 4 місяці було укладено 39 797 угод на суму 6,17 млрд грн. Попри зменшення кількості угод на 5% у порівнянні з аналогічним періодом минулого року, середня ціна гектара зросла до 75,1 тис. грн, що на 26% більше, ніж роком раніше. Водночас площа проданих земель скоротилася з 92,9 тис. гектарів у січні-квітні 2025 року до 82,1 тис. гектарів у цьому році.

Найдорожчим місяцем 2026 року став січень ‒ середня ціна гектара сягнула 95,7 тис. грн. Найбільша активність покупців спостерігалася у березні ‒ укладено 12 276 угод.

Де найдорожча та найдешевша земля?

Ціни на землю суттєво різняться залежно від регіону:

Івано-Франківщина ‒ 179,6 тис. грн/га

Київщина ‒ 178,2 тис. грн/га

Львівщина ‒ 153,4 тис. грн/га

Тернопільщина ‒ 120 тис. грн/га

Вінниччина ‒ 93,4 тис. грн/га

Найнижчі ціни фіксуються у прифронтових та південних регіонах:

Донеччина ‒ 30,7 тис. грн/га

Херсонщина ‒ 38,5 тис. грн/га

Миколаївщина ‒ 44,1 тис. грн/га

Дніпропетровщина ‒ 46,5 тис. грн/га

Одещина ‒ 47,8 тис. грн/га

Де купують начастіше?

Найбільшу кількість угод від початку року укладено у центральних і північних областях:

Вінниччина ‒ 3 416 угод

Чернігівщина ‒ 3 279

Сумщина ‒ 3 261

Полтавщина ‒ 2 963

Хмельниччина ‒ 2 905

Більше новин у Telegram-каналі Бізнес Цензор

Нагадаємо, вартість угод за результатами земельних аукціонів в Україні через державну електронну систему "Prozorro.Продажі" з 2021 року досягла 10 млрд грн ‒ це сукупна сума, сформована під час торгів із продажу та щорічної оренди земель.

Як повідомлялося, загальний обсяг угод на ринку сільськогосподарської землі в Україні перевищив 1 млн гектарів. Від моменту фактичного скасування мораторію на продаж сільгоспземлі 1 липня 2021 року і станом на 3 березня 2026 року було укладено 334,8 тис. угод купівлі-продажу земельних ділянок загальною площею 1 млн гектарів.