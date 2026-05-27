Від моменту відкриття ринку землі в Україні укладено півмільйона угод: яка середня ціна за гектар?
За понад 4 роки з моменту відкриття ринку землі в Україні було укладено 501 619 угод купівлі-продажу сільськогосподарських земель на загальну суму 49,7 млрд грн.
Загальна площа проданих ділянок становить 977,2 тис. гектарів, повідомляє "Опендатабот".
Статистика за 2025 рік
У 2025 році зафіксовано рекордну активність ринку: українці уклали 131,3 тис. угод, що на 13% більше, ніж у 2024 році. Водночас загальна вартість угод зросла на 43% ‒ з 12,5 млрд грн до 18 млрд грн. Середня ціна гектара піднялася з 47,3 тис. грн у 2024 році до 61,8 тис. грн у 2025 році, тобто земля подорожчала майже на третину.
Тенденції у 2026 році
У 2026 році тенденція зростання цін продовжилася. За перші 4 місяці було укладено 39 797 угод на суму 6,17 млрд грн. Попри зменшення кількості угод на 5% у порівнянні з аналогічним періодом минулого року, середня ціна гектара зросла до 75,1 тис. грн, що на 26% більше, ніж роком раніше. Водночас площа проданих земель скоротилася з 92,9 тис. гектарів у січні-квітні 2025 року до 82,1 тис. гектарів у цьому році.
Найдорожчим місяцем 2026 року став січень ‒ середня ціна гектара сягнула 95,7 тис. грн. Найбільша активність покупців спостерігалася у березні ‒ укладено 12 276 угод.
Де найдорожча та найдешевша земля?
Ціни на землю суттєво різняться залежно від регіону:
- Івано-Франківщина ‒ 179,6 тис. грн/га
- Київщина ‒ 178,2 тис. грн/га
- Львівщина ‒ 153,4 тис. грн/га
- Тернопільщина ‒ 120 тис. грн/га
- Вінниччина ‒ 93,4 тис. грн/га
Найнижчі ціни фіксуються у прифронтових та південних регіонах:
- Донеччина ‒ 30,7 тис. грн/га
- Херсонщина ‒ 38,5 тис. грн/га
- Миколаївщина ‒ 44,1 тис. грн/га
- Дніпропетровщина ‒ 46,5 тис. грн/га
- Одещина ‒ 47,8 тис. грн/га
Де купують начастіше?
Найбільшу кількість угод від початку року укладено у центральних і північних областях:
- Вінниччина ‒ 3 416 угод
- Чернігівщина ‒ 3 279
- Сумщина ‒ 3 261
- Полтавщина ‒ 2 963
- Хмельниччина ‒ 2 905
Нагадаємо, вартість угод за результатами земельних аукціонів в Україні через державну електронну систему "Prozorro.Продажі" з 2021 року досягла 10 млрд грн ‒ це сукупна сума, сформована під час торгів із продажу та щорічної оренди земель.
Як повідомлялося, загальний обсяг угод на ринку сільськогосподарської землі в Україні перевищив 1 млн гектарів. Від моменту фактичного скасування мораторію на продаж сільгоспземлі 1 липня 2021 року і станом на 3 березня 2026 року було укладено 334,8 тис. угод купівлі-продажу земельних ділянок загальною площею 1 млн гектарів.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
повернуто кому?
ви хочете розпочати перегляд права власності з 1991 року?
ви наслідки собі уявляєте, чи нерозумний популізм то наше все?
Банальні відмазки, перерозподіл власності звичне явище в історії людства, щоб уникнути хаосу 90х держава реприватизацію має врегулювати законом.
все врегульовано: люди, які отримали право власності на землю внаслідок приватизації, багато років не мали можливості цю землю продати (тому виникали кабальні договори оренди причому кабальні не для орендатора, а для орендодавця; приховані договори купівлі-продажу, які маскувались під заповіти тощо), так от, ці люди нарешті отримали можливість розпоряджатися своїми активами без обмежень - продати земельні ділянки, які вони не здатні/не бажають/не можуть обробляти там отримати грубі гроші. це безумовне право власника - розпоряджатися власним майном на власний розсуд й воно не має бути штучно обмежене державою.
За понад 4 роки з моменту відкриття ринку землі в Україні було укладено 501 619 угод купівлі-продажу сільськогосподарських земель на загальну суму 49,7 млрд грн. Джерело: https://censor.net/n4005271
на якій підставі?
чи зайде в країну де право власності може бути переглянуте будь-якої миті хоч один інвестор? як ви плануєте розвивати країну без залучення інвестицій?
перед тим, як генерувати "ідею" треба дати собі час на обмірковування того, що пропонуєте.
гадаю в статті мова йде саме про договори купівлі-продажу укладені між власниками паїв та "тими, хто ті паї купив". то про що ми сперечаємось?
щодо земель державної власності, то є законодавчо встановлена процедура їх відчуження, є купа правоохоронних органів, які мають повноваження щодо нагляду за дотриманням законодавства в цій частині зокрема. я не маю рожевих окулярів щодо влади та системи сформованої в країні та колись це ж має прийти до цивілізованого правового стану.
щодо "скупки краденого", то я не розумію, що ви маєте на увазі.
щодо того, що "власники скупленої країни дадуть нам пенделя", то це доволі маніпулятивна та емоційно забарвлена теза.
власне, у вас й позиція відсутня, самі гасла.