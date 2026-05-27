Компанія Маска SpaceX домоглася п’ятикратного підвищення вартості Starlink для Пентагону, ‒ Reuters

Компанія SpaceX Ілона Маска домоглася підвищення вартості підключення супутникового інтернету Starlink для потреб американських військових у п’ять разів.

Про це з посиланням на джерела та документи Міністерства оборони США повідомляє Reuters.

На відміну від споживчих терміналів Starlink, які продаються у відкритому доступі, зокрема через Walmart, SpaceX постачає Пентагону військову версію під назвою Starshield у межах контракту 2023 року. Після старту військових дій проти Ірану компанія переконала Пентагон збільшити плату до близько $25 000 на місяць за підключення одного термінала замість приблизно $5 000.

Термінали Starshield можуть підключатися як до комерційної мережі Starlink, так і до окремого, більш захищеного супутникового угруповання Starshield.

Суть дискусії

Суперечка виникла через використання мережі Starlink у дронах-камікадзе LUCAS ‒ дешевших американських аналогах іранських Shahed, які здатні тривалий час перебувати в повітрі над ціллю перед здійсненням удару.

SpaceX стверджувала, що дрони LUCAS працювали в умовах, які більше відповідали тарифу авіаційного рівня, а не дешевшим наземним або мобільним сервісам.

Водночас, за словами одного з джерел, представники Пентагону наполягали, що щомісячна плата у $25 000 була розрахована для літаків, а не для дронів-камікадзе, які використовували з’єднання Starlink лише протягом кількох хвилин або годин.

Зрештою Пентагон, який посилював удари по Ірану, погодився прийняти запропоноване SpaceX підвищення тарифу, що майже вдвічі збільшило вартість кожного дрона LUCAS. Спочатку американське оборонне відомство сплачувало близько $30 000 за одиницю.

Як повідомлялося, Велика Британія щороку фінансує супутниковий інтернет Starlink у межах підтримки України, а загальні витрати становлять близько 19 млн євро. Від 2022 року британське відомство також спрямувало $22,6 млн на закупівлю терміналів і послуг Starlink, що належить компанії SpaceX Ілона Маска.

Нагадаємо, наприкінці січня 2026 року російський ударний безпілотник прорвав українські системи ППО та пролетів над урядовим кварталом Києва в напрямку Офісу президента. Після цього Україна звернулася до Ілона Маска з проханням заблокувати доступ росіян до Starlink на фронті.