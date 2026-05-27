В Україні падає промислове виробництво молока: де виробляють найбільше?. ІНФОГРАФІКА

У квітні сільськогосподарські підприємства зменшили обсяги надою порівняно з березнем під тиском зростання виробничих витрат і несприятливої ринкової кон’юнктури. Водночас збільшення надоїв у господарствах населення пояснюється сезонним підвищенням лактації у корів навесні.

Про це повідомляє Асоціація виробників молока з посиланням на дані Держстату.

Обсяги виробництва молока у квітні

У квітні 2026 року всі категорії господарств виробили 528 тис. тонн молока-сировини, що на 31,8 тис. тонн більше (+6,4%) порівняно з березнем, але на 76,3 тис. тонн менше (-12,6%) ніж у квітні 2025 року. У січні-квітні 2026 року виробництво становило 1,84 млн тонн, що на 217 тис. тонн (-11%) менше, ніж за аналогічний період минулого року.

У структурі виробництва в квітні 2026 року частка підприємств становила 53%, господарств населення ‒ 47%:

Сільськогосподарські підприємства виробили 277,9 тис. тонн молока-сировини. Це на 7,9 тис. тонн (-2,8%) менше, ніж у березні, але на 8 тис. тонн (+3%) більше, ніж у квітні 2025 року.

Господарства населення забезпечили 250,1 тис. тонн молока-сировини. Це на 39,7 тис. тонн (+18,9%) більше, ніж у березні, але на 84,3 тис. тонн (-25,2%) менше, ніж рік тому.

Регіони-лідери

У січні-квітні 2026 року близько 55% молока-сировини було вироблено сільськогосподарськими підприємствами у таких областях:

Полтавська область ‒ 157,2 тис. тонн;

Черкаська область ‒ 133,1 тис. тонн;

Чернігівська область ‒ 102,7 тис. тонн;

Хмельницька область ‒ 101,8 тис. тонн;

Вінницька область ‒ 99,1 тис. тонн.

