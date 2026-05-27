"Ліси України" отримали нового керівника: хто виконуватиме обов’язки гендиректора з 1 липня?
З 1 липня виконуючим обов’язків генерального директора ДП "Ліси України" стане голова комісії з перетворення підприємства Ігор Зубович.
Відповідне рішення ухвалила Наглядова рада компанії, повідомляє пресслужба Міністерства економіки.
"Пріоритети роботи підприємства ‒ це, в першу чергу, посилення прозорості управління, модернізація та запровадження сучасних технологій, досягнення балансу між економікою та екологією, наповнення бюджету і, що вкрай важливо, збільшення довіри суспільства до роботи лісівників", ‒ зазначив Ігор Зубович.
Запуск конкурсу на посаду керівника
За підсумками засідання Наглядова рада також ініціювала підготовку до конкурсного відбору на посаду генерального директора ДП "Ліси України".
Для організації конкурсу передбачено:
- залучення професійного консультанта з підбору персоналу;
- розробку та подання на затвердження Наглядовій раді умов конкурсу;
- визначення критеріїв оцінювання кандидатів.
Фінансові результати та аудит
Наглядова рада також розглянула та затвердила низку звітів підприємства, зокрема:
- звіт про виконання фінансового плану за I квартал 2026 року;
- проміжний звіт про досягнення цілей діяльності за Листом очікування власника на 2026 рік;
- звіт керівника щодо ефективності використання держмайна і прибутку за I квартал 2026 року;
- результати аналізу організаційної структури підприємства;
- звіт незалежного аудитора за 2022-2024 роки.
Інші рішення
Також ухвалено рішення:
- провести незалежний аудит фінансової звітності за 2026 рік;
- затвердити порядок відбору аудиторських компаній.
Окремо Наглядова рада визнала необхідність впровадження єдиної ERP-системи для комплексної автоматизації управління ресурсами компанії.
Система має стати ключовим інструментом:
- трансформації бізнес-процесів;
- підвищення якості управління;
- забезпечення прозорості обліку;
- оперативного формування звітності;
- зниження ризиків використання застарілого та підсанкційного ПЗ.
Нагадаємо, в кінці квітня президент Володимир Зеленський анонсував кадрові рішення в ДП "Ліси України".
Раніше прокуратура Івано-Франківської області подала до Господарського суду позов до державного підприємства "Ліси України" про стягнення майже 387 млн грн збитків, завданих незаконними рубками на території національного парку "Гуцульщина".
