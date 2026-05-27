"Ліси України" отримали нового керівника: хто виконуватиме обов’язки гендиректора з 1 липня?

З 1 липня виконуючим обов’язків генерального директора ДП "Ліси України" стане голова комісії з перетворення підприємства Ігор Зубович.

Відповідне рішення ухвалила Наглядова рада компанії, повідомляє пресслужба Міністерства економіки.

"Пріоритети роботи підприємства ‒ це, в першу чергу, посилення прозорості управління, модернізація та запровадження сучасних технологій, досягнення балансу між економікою та екологією, наповнення бюджету і, що вкрай важливо, збільшення довіри суспільства до роботи лісівників", ‒ зазначив Ігор Зубович.

Запуск конкурсу на посаду керівника

За підсумками засідання Наглядова рада також ініціювала підготовку до конкурсного відбору на посаду генерального директора ДП "Ліси України".

Для організації конкурсу передбачено:

залучення професійного консультанта з підбору персоналу;

розробку та подання на затвердження Наглядовій раді умов конкурсу;

визначення критеріїв оцінювання кандидатів.

Фінансові результати та аудит

Наглядова рада також розглянула та затвердила низку звітів підприємства, зокрема:

звіт про виконання фінансового плану за I квартал 2026 року;

проміжний звіт про досягнення цілей діяльності за Листом очікування власника на 2026 рік;

звіт керівника щодо ефективності використання держмайна і прибутку за I квартал 2026 року;

результати аналізу організаційної структури підприємства;

звіт незалежного аудитора за 2022-2024 роки.

Інші рішення

Також ухвалено рішення:

провести незалежний аудит фінансової звітності за 2026 рік;

затвердити порядок відбору аудиторських компаній.

Окремо Наглядова рада визнала необхідність впровадження єдиної ERP-системи для комплексної автоматизації управління ресурсами компанії.

Система має стати ключовим інструментом:

трансформації бізнес-процесів;

підвищення якості управління;

забезпечення прозорості обліку;

оперативного формування звітності;

зниження ризиків використання застарілого та підсанкційного ПЗ.

Більше новин у Telegram-каналі Бізнес Цензор

Нагадаємо, в кінці квітня президент Володимир Зеленський анонсував кадрові рішення в ДП "Ліси України".

Раніше прокуратура Івано-Франківської області подала до Господарського суду позов до державного підприємства "Ліси України" про стягнення майже 387 млн грн збитків, завданих незаконними рубками на території національного парку "Гуцульщина".