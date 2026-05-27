Нацкомісія з енергетики не виявила корупційних схем на січневому аукціоні "Енергоатома". Що відомо?

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), завершила аналіз поведінки учасників аукціону з продажу електроенергії компанією "Енергоатом", що відбувся в січні цього року.

Як повідомили в Нацкомісії, за результатами проведеного розгляду ознак неправомірного використання інсайдерської інформації виявлено не було.

Окрім того, Накомісія подякувала Секретаріату Енергетичного співтовариства за експертну та консультаційну підтримку під час аналізу ринкової ситуації.

У своєму листі Секретаріат зазначив, що результати оцінки обсягів торгів і поведінки учасників не свідчать про наявність скоординованих або попередньо узгоджених дій.

Енергетичне співтовариство – це міжнародна організація, що включає в себе країни Європейського Союзу та ще низку країн, зокрема Україну. Метою діяльності організації є розширення енергетичного ринку ЄС та інтеграція сусідів до нього.

Деталі справи

Нагадаємо, в січні 2026 року голова Комітету Верховної Ради з питань енергетики та комунальних послуг Андрій Герус повідомив, що "Енергоатом" продав приватним трейдерам значні обсяги електроенергії за два дні до підвищення граничних цін на ринку електроенергії (так званих "прайс-кепів"), через це втрати державної компанії можуть становити близько 2 млрд грн.

Водночас, за словами Геруса, "Енергоатом" не скористався пунктом договору, який дозволяв державній компанії зменшити свої збитки, що свідчить на користь існування корупційної схеми.

Зі свого боку в "Енергоатомі" заперечили продаж електроенергії в січні 2026 року за заниженими цінами і заявили, що компанія не зазнала жодних фінансових втрат.

Що відомо про продаж електроенергії "Енергоатомом"

Як повідомлялося, 14 січня АТ "Енергоатом" провів аукціон, на якому продав 2100 МВт електроенергії базового навантаження на період з 21 по 31 січня за середньою ціною 7 565 грн за МВт-год.

Уже ввечері 16 січня НКРЕКП різко підвищила прайс-кепи на ринку електроенергії для нічних, денних та ранкових годин ‒ з 5600-6900 грн до 15 000 грн (раніше такий ліміт застосовувався лише до годин вечірнього пікового навантаження). До цього регулятор планував залишити прайс-кепи без змін.

Після підвищення прайс-кепів ціни на ринку "на добу наперед" (РДН) різко зросли, і 22 січня ціна РДН сягнула 13 233 грн за МВт-год. Більшість компаній, які придбали електроенергію на аукціоні "Енергоатома", продають її саме за ціною РДН або з прив’язкою до неї.

Після скандалу найбільший покупець електроенергії "Енергоатома" на аукціоні ‒ "Д.Трейдінг" (ДТЕК) – добровільно розірвав угоду та повернув держкомпанії отриманий від її перепродажу прибуток. Згодом ще кілька компаній добровільно розірвали угоди. Загалом було розірвано 9 контрактів на постачання 983 МВт-год електроенергії (загальний обсяг аукціону становив 2100 МВт-год).