Запаси зерна в Україні за рік збільшилися майже на третину: статистика за культурами

Запаси зернових і зернобобових культур в Україні станом на 1 травня 2026 року досягли 12,7 млн т, що на 4,8 млн т більше, ніж на аналогічну дату минулого року.

Про це повідомляє UkrAgroConsult з посиланням на дані Державної служби статистики.

Наразі аграрні підприємства зберігали 8,1 млн тонн зернових і зернобобових культур ‒ це на 52,8% більше, ніж роком раніше. На підприємствах, що займаються переробкою та зберіганням, обсяг становив 4,6 млн тонн (+74,5%).

Статистика за культурами

Станом на початок місяця в наявності було:

  • 4,4 млн тонн пшениці (+67,5% до рівня 1 травня 2025 року);
  • 7,1 млн тонн кукурудзи на зерно (+58,7%);
  • 589,2 тис. тонн ячменю (+66,5%);
  • 39,5 тис. тонн жита (+7,6%);
  • 2,05 млн тонн насіння соняшнику (-9,1%).

Нагадаємо, станом на 25 травня всі категорії господарств засіяли 5636,7 тис. га зернових і зернобобових культур, що відповідає 94% від прогнозованих площ.

Як повідомлялося, обсяг експорту зернових і зернобобових культур з України у 2025/2026 маркетинговому році досяг 32,8 млн тонн, що на 5,4 млн тонн, або на 14%, менше порівняно з аналогічним періодом минулого сезону.

