Нацрада з питань телебачення зареєструвала "улюблений канал Трампа". Що відомо про нового мовника?

Національна рада з питань телебачення та радіомовлення зареєструвала ТОВ "Телерадіокомпанія "Ньюсмакс Україна" (Newsmax Ukraine), що базуватиметься в Києві та працюватиме над виробництвом оригінального місцевого та регіонального контенту із забезпеченням українськомовної ретрансляції.

Відповідне рішення Нацрада ухвалила на засіданні 28 травня, передає Liga.net.

Як повідомляється, компанія подала документи на реєстрацію за технологією інтернет-мовлення (OTT, IPTV) лінійного медіа під логотипом Newsmax Ukraine.

Після реєстрації канал має публічно оголосити про набір 50 співробітників.

Що відомо про канал

Як повідомлялося, 9 лютого цього року американський новинний телеканал Newsmax оголосив про запуск навесні 2026 року нового телеканалу Newsmax Ukraine.

Канал належить другу президента США Дональда Трампа Крістоферу Радді й має виразний правий ідеологічний нахил.

Також Newsmax позиціонує себе як головну альтернативу американському консервативному каналу Fox News.

Newsmax – один із улюблених телеканалів президента США Дональда Трампа, який неодноразово хвалив телеканал і часто дає йому інтерв'ю.

За даними Nielsen за 2025 рік, Newsmax є четвертим за популярністю кабельним новинним телеканалом та 34 за популярністю кабельним каналом загалом у США.

Керівництво каналу

Поява Newsmax Ukraine є частиною великої стратегії розгортання мережі у Східній Європі.

Українська філія підпорядковуватиметься польській, а та – сербській державній компанії Telekom Srbija.

На посаду генеральної продюсерки Newsmax Ukraine погоджено журналістку та медіаменеджерку Людмилу Немирю, яка відповідатиме за розвиток телеканалу, редакційну політику та інші аспекти.

Немиря є засновницею YouTube-каналу NemyriaLive, а також була засновницею та генеральним продюсером у Ukrlife.tv.

У відповідь на запитання членів Нацради Немиря сказала, що канал фінансуватиметься коштами засновників.

Хто засновники

Згідно з даними ресурсу YouControl, ТОВ "Телерадіокомпанія "НьюсМакс Україна" було зареєстровано наприкінці вересня 2025 року зі статутним капіталом 1 млн грн.

Засновниками виступило польське ТОВ "Варзар" латвійця Романа Варламовса з 85% та Немирі – 15%.

Засновниками ТОВ "Телерадіокомпанія "Ньюсмакс Україна" є польська фірма латвійця Романа Варламовса (її частка становить 85%) та Людмила Немиря (15%). Немиря також є генеральним продюсером Newsmax Ukraine.

Контент каналу

Як повідомляється, розроблені аналітичні та суспільно-політичні програми будуть націлені на аудиторію в Україні, Східній Європі та інших регіонах.

Паралельно телеканал розроблятиме формати англійською та російською мовами, адаптовані для міжнародної та регіональної аудиторії.

Телеканал збирається затвердити Київ як регіональний медіахаб для Східної Європи та за її межами, а також залучати журналістів і експертів із регіональною та міжнародною експертизою.

Будівля під канал вже орендована; зараз там тривають ремонтні роботи.

Більше новин у Telegram-каналі Бізнес Цензор

Раніше в травні стало відомо, що парламентський телеканал "Рада" обрав ТОВ "Файно-Компані" новим підрядником на виробництво контенту для телемарафону "Єдині новини #UAразом".

Наприкінці січня 2026 року повідомлялося, що ТОВ "Кінокіт", яке раніше виробляло контент для телеканалу "Рада" в рамках телемарафону, зупинило роботу та звільнило більшість співробітників.

Останній власний ефір телеканал "Рада", контент для якого і виробляв "Кінокіт", відбувся 31 грудня. Відтоді канал лише транслює телемарафон.