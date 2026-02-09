В Україні невдовзі з’явиться американський правий телеканал Newsmax: його засновник – друг Трампа
Американський новинний канал Newsmax, який належить другу Дональда Трампа Крістоферу Радді, офіційно уклав угоду про запуск мовлення в Україні навесні 2026 року. Канал має виразний правий ідеологічний нахил.
Про це йдеться на сайті компанії, інформує Цензор.НЕТ.
Що відомо?
Локальний канал Newsmax Україна пропонуватиме новини США та світу українською мовою. Створення каналу є частиною стратегії Newsmax щодо розширення присутності у Східній Європі та забезпечення доступу міжнародної аудиторії до незалежних американських новин. Він базуватиметься в Києві.
Очікується, що він вироблятиме оригінальні новини, аналітичні й суспільно-політичні програми.
- Видання Forbes повідомляє, що канал очолить Людмила Немиря –– дружина депутата Верховної Ради від "Батьківщини" Георгія Немирі. До 2023 року вона була ведучою телеканалу Ukrlife, а зараз веде власний канал на YouTube.
Більше про телеканал Newsmax
- Newsmax –– четверта за рейтингом кабельна новинна мережа США. Загалом філії консервативної медіакомпанії доступні у понад 100 країнах на п’яти континентах і охоплюють десятки мільйонів глядачів через кабельне та цифрове мовлення, додатки й соціальні мережі.
Зв'язок Радді з Трампом
Newsmax заснований у 1998 році Крістофером Радді. Він –– колишній журналіст, який має особисті дружні відносини з Дональдом Трампом.
У 2025 році під час публічного розміщення акцій компанія залучила $75 мільйонів за оцінки $1,2 мільярда, тимчасово зробивши Радді мільярдером. Відтоді його статки значно скоротилися, станом на листопад 2025 року Forbes оцінював їх у $300 мільйонів.
Newsmax – один з улюблених телеканалів президента США Дональда Трампа, який неодноразово хвалив телеканал і часто дає йому інтерв'ю.
напевно будуть лити що
- ЕС зло створене лише проти США
- все що робить Трамп це дар Господній
- з рузкімі краще торгувати а не воювати, а ще карще продати їм свої території бажано до Ужгорода
от своих брехунов отбоя нет
Будуть ліпити з Юльки нову президентшу.
Хоча: Зеля ладен скоріше прикрити проукраїнські телеканали 5-тий, Прямий, Еспресо....
