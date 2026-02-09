УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
8180 відвідувачів онлайн
Новини Запуск телеканалу США в Україні
3 489 46

В Україні невдовзі з’явиться американський правий телеканал Newsmax: його засновник – друг Трампа

Американський новинний канал Newsmax

Американський новинний канал Newsmax, який належить другу Дональда Трампа Крістоферу Радді, офіційно уклав угоду про запуск мовлення в Україні навесні 2026 року. Канал має виразний правий ідеологічний нахил.

Про це йдеться на сайті компанії, інформує Цензор.НЕТ.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Що відомо?

Локальний канал Newsmax Україна пропонуватиме новини США та світу українською мовою. Створення каналу є частиною стратегії Newsmax щодо розширення присутності у Східній Європі та забезпечення доступу міжнародної аудиторії до незалежних американських новин. Він базуватиметься в Києві.

Очікується, що він вироблятиме оригінальні новини, аналітичні й суспільно-політичні програми.

  • Видання Forbes повідомляє, що канал очолить Людмила Немиря –– дружина депутата Верховної Ради від "Батьківщини" Георгія Немирі. До 2023 року вона була ведучою телеканалу Ukrlife, а зараз веде власний канал на YouTube.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Засновник Dragon Capital Фіала продав міноритарну частку в "Українській правді". Хто став власником?

Більше про телеканал Newsmax

  • Newsmax –– четверта за рейтингом кабельна новинна мережа США. Загалом філії консервативної медіакомпанії доступні у понад 100 країнах на п’яти континентах і охоплюють десятки мільйонів глядачів через кабельне та цифрове мовлення, додатки й соціальні мережі.

Зв'язок Радді з Трампом

Newsmax заснований у 1998 році Крістофером Радді. Він –– колишній журналіст, який має особисті дружні відносини з Дональдом Трампом.

Також читайте: Трамп заявив, що прийме Сі Цзіньпіна у Білому домі наприкінці року

Крістофер Радді
Фото: Getty Images/Lev Radin/Pacific Press/LightRocket

У 2025 році під час публічного розміщення акцій компанія залучила $75 мільйонів за оцінки $1,2 мільярда, тимчасово зробивши Радді мільярдером. Відтоді його статки значно скоротилися, станом на листопад 2025 року Forbes оцінював їх у $300 мільйонів.

Newsmax – один з улюблених телеканалів президента США Дональда Трампа, який неодноразово хвалив телеканал і часто дає йому інтерв'ю.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Євросоюз виділив ще 3 мільйони євро на підтримку незалежних українських ЗМІ

Автор: 

США (26539) медіа (250) Трамп Дональд (8843) телеком (58)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+31
Круто...ЩЕ ОДНІ будуть вливати і так уже отупілому народу якусь херню

напевно будуть лити що

- ЕС зло створене лише проти США
- все що робить Трамп це дар Господній
- з рузкімі краще торгувати а не воювати, а ще карще продати їм свої території бажано до Ужгорода
показати весь коментар
09.02.2026 19:13 Відповісти
+21
Ось вона справжня американська допомога! Дочекались! Скажіть другу Трампа, щоб йшов нах разом з другом.
показати весь коментар
09.02.2026 19:15 Відповісти
+19
"Трампонмарафон-2.0"?
показати весь коментар
09.02.2026 19:17 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Круто...ЩЕ ОДНІ будуть вливати і так уже отупілому народу якусь херню

напевно будуть лити що

- ЕС зло створене лише проти США
- все що робить Трамп це дар Господній
- з рузкімі краще торгувати а не воювати, а ще карще продати їм свої території бажано до Ужгорода
показати весь коментар
09.02.2026 19:13 Відповісти
А головна тема буде - цієї війни ніколи б не було, якби президентом був Трамп...
показати весь коментар
09.02.2026 21:15 Відповісти
Ось вона справжня американська допомога! Дочекались! Скажіть другу Трампа, щоб йшов нах разом з другом.
показати весь коментар
09.02.2026 19:15 Відповісти
"Трампонмарафон-2.0"?
показати весь коментар
09.02.2026 19:17 Відповісти
Нічого страшного. В нас вже є «Загублений світ» що перекладає вигадки куйлодрочєра прокопєнко. Є квартального куйлодрочєра кілька каналів і тєлємарафон по майже всіх інших. Ну буде ще і рижого куйлодрочєра канал.
показати весь коментар
09.02.2026 19:18 Відповісти
Бляха... наші кончені дебіли 73% від 40%, що прийшли на вибори і вижили після свого вибору, ще не прочистили свої мізки від зеленого лайна, а тепер будуть срати в їхні голови ще й з Америки))
показати весь коментар
09.02.2026 19:21 Відповісти
В твою мабуть вже давно почали
показати весь коментар
09.02.2026 19:25 Відповісти
Це ти неадекватна конченна дебілка і жлобка яка ганьбить адекватних виборців Порошенка тим що серед них є такі як ти!
показати весь коментар
09.02.2026 19:29 Відповісти
Перестаньте про 73% від 40% тих, хто прийшов на вибори. Ті хто не прийшов ще тупіші.Якби в них була клепка, то вони прийшли б і проголосували проти біди яка нас чекала.
показати весь коментар
09.02.2026 20:19 Відповісти
CNN прибрали з ефіру а цю ***** вводять щоб підлизатися до трампа
показати весь коментар
09.02.2026 19:22 Відповісти
В Україні реднеків стільки ж, і навіть більше
показати весь коментар
09.02.2026 19:22 Відповісти
Нарешті, а то нам замало телемарафону. Зараз будемо ще казки трампанутого слухати
показати весь коментар
09.02.2026 19:23 Відповісти
Йух, тобі трамп! Ми дивитимемось, тільки телемарафон зеленського...
показати весь коментар
09.02.2026 19:24 Відповісти
100% - в Newsmax тут жодних шансів
показати весь коментар
09.02.2026 19:41 Відповісти
Ахах, жертви телемарафону обурюються, що конкуренція буде. Навіть вдають з себе не жертв телемарафону. Ото комедія)))
показати весь коментар
09.02.2026 19:28 Відповісти
Кремлевская пропаганда теперь пойдет через американский телеканал. И его уже не закроешь так просто как телеканалы Медведчука.
показати весь коментар
09.02.2026 19:31 Відповісти
Канал поносу трумпа
показати весь коментар
09.02.2026 19:32 Відповісти
Коли вже Трамп об'явить що бере Україну в аренду на 100 років?
показати весь коментар
09.02.2026 19:33 Відповісти
*****.
показати весь коментар
09.02.2026 19:37 Відповісти
Ага
показати весь коментар
09.02.2026 19:42 Відповісти
Будемо дивитись і слухати,який Трамп розумний,великий,красивий,прекрасний,сильний і що цього б не сталося,якби він був президентом!
показати весь коментар
09.02.2026 19:38 Відповісти
америкоский телемарахон
от своих брехунов отбоя нет
показати весь коментар
09.02.2026 19:39 Відповісти
Видання Forbes повідомляє, що канал очолить Людмила Немиря -- дружина депутата Верховної Ради від "Батьківщини" Георгія Немирі.

Будуть ліпити з Юльки нову президентшу.
показати весь коментар
09.02.2026 19:41 Відповісти
Зробимо Україну Великою.Знову ...?
показати весь коментар
09.02.2026 19:45 Відповісти
З неї тільки символ наступного року по китайському календарю можна зліпити. Якщо за діло візьметься якутський скульптор.
показати весь коментар
09.02.2026 19:54 Відповісти
як вже задовбали ,ці любитель коммун та кібутців ...зі своїм ідеологом карло марксом ...
показати весь коментар
09.02.2026 19:44 Відповісти
В цьому році виповниться 12 років як ми викинули телевізор. Дивитися на світ очима власників каналів які ******** рекламу непотрібних речей і пропагують дурацькі ідеї найганебніше заняття. У нас всі ЗМІ приватизовані і якогось суттєвого впливу на масову свідомість вже не мають. Навіть в мережі доводиться "фільтрувати базар". Ну от поглянте в що виродилась "Українська правда". На цензорі теж цензура вланика і реклама його політичних союзників.
показати весь коментар
09.02.2026 19:45 Відповісти
Якщо відкриється для антидержавної пропаганди - має бути одразу закритим.
Хоча: Зеля ладен скоріше прикрити проукраїнські телеканали 5-тий, Прямий, Еспресо....
показати весь коментар
09.02.2026 19:52 Відповісти
Це що, Мосейчучці на поміч? Будуть разом борщовий набір на вуха українцям вішати?
показати весь коментар
09.02.2026 19:52 Відповісти
телемарахвон 2,0
показати весь коментар
09.02.2026 19:55 Відповісти
а скільки з цього 96 кварталу
отримав
єрмак??
показати весь коментар
09.02.2026 19:57 Відповісти
ще того гівна не хватає,але хто це гівно дивитись буде, особливо зараз коли світла немає.І гості в тудіях будуть депутати від опезеже і зелені гниди,певно і колишніх комуняк туди ехпердами покличуть.
показати весь коментар
09.02.2026 20:01 Відповісти
Рекламуватиме Абдристовича? Та і йух з ним. Як тільки респи програють проміжні вибори до Конгресу, а вони їх точно програють - у них усе полетить в *****!
показати весь коментар
09.02.2026 20:06 Відповісти
І може навіть в загальноукраїнський цифровий ефір випустять? Може навіть з "Еспресо", "5" та "Прямим"? Нє? А шо так?
показати весь коментар
09.02.2026 20:07 Відповісти
Зелені корупціонери з американськими гаманцями пролобіювали канал чесних новин про
найкращого президента США. Дуже вони ******* тамтешню Феміду!
показати весь коментар
09.02.2026 20:19 Відповісти
норм, разбавит навозную левацкую ец кучу на грантах. А то че, им можно а правым нет😎
показати весь коментар
09.02.2026 20:59 Відповісти
Проблема в тому, що всі праві лижуть дупу фюреру рашки, танцюють під його дудку і гвалтують і навіть іноді потім вбивають непрвнолітніх на всяких островах їх друзів.
показати весь коментар
09.02.2026 22:54 Відповісти
Правые не гвалтують і потім не вбивають непрвнолітніх, почти все фигуранты этих файлов -демократы, как и сам Эпштейн
показати весь коментар
10.02.2026 01:43 Відповісти
забей, то типичная избирательница леваков, наголосуют, а потом ноют почему на улицах куча муслимов и опасно ходить стало. Типикал вумен🤣
показати весь коментар
10.02.2026 12:29 Відповісти
ТАК ЗА НЕДЕЛЮ ИЛИ ЗА СУТКИ ИЛИ ВСЁ ТАКИ ОРИГИНАЛЬНО !?)
показати весь коментар
09.02.2026 22:05 Відповісти
Чергове джерело пропаганди нормалізаціі правопєдофілії.
показати весь коментар
09.02.2026 22:52 Відповісти
Про правопедофилию это к друзям Украины демократам, республиканцев там почти нет
показати весь коментар
10.02.2026 01:39 Відповісти
 
 