В Україні невдовзі з’явиться американський правий телеканал Newsmax: його засновник – друг Трампа

Американський новинний канал Newsmax, який належить другу Дональда Трампа Крістоферу Радді, офіційно уклав угоду про запуск мовлення в Україні навесні 2026 року. Канал має виразний правий ідеологічний нахил.

Що відомо?

Локальний канал Newsmax Україна пропонуватиме новини США та світу українською мовою. Створення каналу є частиною стратегії Newsmax щодо розширення присутності у Східній Європі та забезпечення доступу міжнародної аудиторії до незалежних американських новин. Він базуватиметься в Києві.

Очікується, що він вироблятиме оригінальні новини, аналітичні й суспільно-політичні програми.

Видання Forbes повідомляє, що канал очолить Людмила Немиря –– дружина депутата Верховної Ради від "Батьківщини" Георгія Немирі. До 2023 року вона була ведучою телеканалу Ukrlife, а зараз веде власний канал на YouTube.

Більше про телеканал Newsmax

Newsmax –– четверта за рейтингом кабельна новинна мережа США. Загалом філії консервативної медіакомпанії доступні у понад 100 країнах на п’яти континентах і охоплюють десятки мільйонів глядачів через кабельне та цифрове мовлення, додатки й соціальні мережі.

Зв'язок Радді з Трампом

Newsmax заснований у 1998 році Крістофером Радді. Він –– колишній журналіст, який має особисті дружні відносини з Дональдом Трампом.

У 2025 році під час публічного розміщення акцій компанія залучила $75 мільйонів за оцінки $1,2 мільярда, тимчасово зробивши Радді мільярдером. Відтоді його статки значно скоротилися, станом на листопад 2025 року Forbes оцінював їх у $300 мільйонів.

Newsmax – один з улюблених телеканалів президента США Дональда Трампа, який неодноразово хвалив телеканал і часто дає йому інтерв'ю.

