В Украине скоро появится американский правый телеканал Newsmax: его основатель – друг Трампа
Американский новостной канал Newsmax, принадлежащий другу Дональда Трампа Кристоферу Радди, официально заключил соглашение о запуске вещания в Украине весной 2026 года. Канал имеет ярко выраженный правый идеологический уклон.
Об этом говорится на сайте компании, информирует Цензор.НЕТ.
Что известно?
Локальный канал Newsmax Украина будет предлагать новости США и мира на украинском языке. Создание канала является частью стратегии Newsmax по расширению присутствия в Восточной Европе и обеспечению доступа международной аудитории к независимым американским новостям. Он будет базироваться в Киеве.
Ожидается, что он будет производить оригинальные новости, аналитические и общественно-политические программы.
- Издание Forbes сообщает, что канал возглавит Людмила Немиря –– жена депутата Верховной Рады от "Батькивщины" Георгия Немиры. До 2023 года она была ведущей телеканала Ukrlife, а сейчас ведет собственный канал на YouTube.
Больше о телеканале Newsmax
- Newsmax –– четвертая по рейтингу кабельная новостная сеть США. В целом филиалы консервативной медиакомпании доступны в более чем 100 странах на пяти континентах и охватывают десятки миллионов зрителей через кабельное и цифровое вещание, приложения и социальные сети.
Связь Радди с Трампом
Newsmax основан в 1998 году Кристофером Радди. Он – бывший журналист, имеющий личные дружеские отношения с Дональдом Трампом.
В 2025 году во время публичного размещения акций компания привлекла $75 миллионов при оценке в $1,2 миллиарда, временно сделав Радди миллиардером. С тех пор его состояние значительно сократилось, по состоянию на ноябрь 2025 года Forbes оценивал его в $300 миллионов.
Newsmax – один из любимых телеканалов президента США Дональда Трампа, который неоднократно хвалил телеканал и часто дает ему интервью.
напевно будуть лити що
- ЕС зло створене лише проти США
- все що робить Трамп це дар Господній
- з рузкімі краще торгувати а не воювати, а ще карще продати їм свої території бажано до Ужгорода
от своих брехунов отбоя нет
Будуть ліпити з Юльки нову президентшу.
Хоча: Зеля ладен скоріше прикрити проукраїнські телеканали 5-тий, Прямий, Еспресо....
отримав
єрмак??
найкращого президента США. Дуже вони ******* тамтешню Феміду!