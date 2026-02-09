В Украине скоро появится американский правый телеканал Newsmax: его основатель – друг Трампа

Американский новостной канал Newsmax, принадлежащий другу Дональда Трампа Кристоферу Радди, официально заключил соглашение о запуске вещания в Украине весной 2026 года. Канал имеет ярко выраженный правый идеологический уклон.

Что известно?

Локальный канал Newsmax Украина будет предлагать новости США и мира на украинском языке. Создание канала является частью стратегии Newsmax по расширению присутствия в Восточной Европе и обеспечению доступа международной аудитории к независимым американским новостям. Он будет базироваться в Киеве.

Ожидается, что он будет производить оригинальные новости, аналитические и общественно-политические программы.

Издание Forbes сообщает, что канал возглавит Людмила Немиря –– жена депутата Верховной Рады от "Батькивщины" Георгия Немиры. До 2023 года она была ведущей телеканала Ukrlife, а сейчас ведет собственный канал на YouTube.

Больше о телеканале Newsmax

Newsmax –– четвертая по рейтингу кабельная новостная сеть США. В целом филиалы консервативной медиакомпании доступны в более чем 100 странах на пяти континентах и охватывают десятки миллионов зрителей через кабельное и цифровое вещание, приложения и социальные сети.

Связь Радди с Трампом

Newsmax основан в 1998 году Кристофером Радди. Он – бывший журналист, имеющий личные дружеские отношения с Дональдом Трампом.

В 2025 году во время публичного размещения акций компания привлекла $75 миллионов при оценке в $1,2 миллиарда, временно сделав Радди миллиардером. С тех пор его состояние значительно сократилось, по состоянию на ноябрь 2025 года Forbes оценивал его в $300 миллионов.

Newsmax – один из любимых телеканалов президента США Дональда Трампа, который неоднократно хвалил телеканал и часто дает ему интервью.

