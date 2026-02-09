РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8597 посетителей онлайн
Новости Запуск телеканала США в Украине
3 149 46

В Украине скоро появится американский правый телеканал Newsmax: его основатель – друг Трампа

Американский новостной канал Newsmax

Американский новостной канал Newsmax, принадлежащий другу Дональда Трампа Кристоферу Радди, официально заключил соглашение о запуске вещания в Украине весной 2026 года. Канал имеет ярко выраженный правый идеологический уклон.

Об этом говорится на сайте компании, информирует Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Что известно?

Локальный канал Newsmax Украина будет предлагать новости США и мира на украинском языке. Создание канала является частью стратегии Newsmax по расширению присутствия в Восточной Европе и обеспечению доступа международной аудитории к независимым американским новостям. Он будет базироваться в Киеве.

Ожидается, что он будет производить оригинальные новости, аналитические и общественно-политические программы.

  • Издание Forbes сообщает, что канал возглавит Людмила Немиря –– жена депутата Верховной Рады от "Батькивщины" Георгия Немиры. До 2023 года она была ведущей телеканала Ukrlife, а сейчас ведет собственный канал на YouTube.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Основатель Dragon Capital Фиала продал миноритарную долю в "Украинской правде". Кто стал владельцем?

Больше о телеканале Newsmax

  • Newsmax –– четвертая по рейтингу кабельная новостная сеть США. В целом филиалы консервативной медиакомпании доступны в более чем 100 странах на пяти континентах и охватывают десятки миллионов зрителей через кабельное и цифровое вещание, приложения и социальные сети.

Связь Радди с Трампом

Newsmax основан в 1998 году Кристофером Радди. Он – бывший журналист, имеющий личные дружеские отношения с Дональдом Трампом.

Читайте также: Трамп заявил, что примет Си Цзиньпина в Белом доме в конце года

Кристофер Радди
Фото: Getty Images/Lev Radin/Pacific Press/LightRocket

В 2025 году во время публичного размещения акций компания привлекла $75 миллионов при оценке в $1,2 миллиарда, временно сделав Радди миллиардером. С тех пор его состояние значительно сократилось, по состоянию на ноябрь 2025 года Forbes оценивал его в $300 миллионов.

Newsmax – один из любимых телеканалов президента США Дональда Трампа, который неоднократно хвалил телеканал и часто дает ему интервью.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Евросоюз выделил еще 3 миллиона евро на поддержку независимых украинских СМИ

Автор: 

США (29240) медиа (194) Трамп Дональд (7661) телеком (2)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+31
Круто...ЩЕ ОДНІ будуть вливати і так уже отупілому народу якусь херню

напевно будуть лити що

- ЕС зло створене лише проти США
- все що робить Трамп це дар Господній
- з рузкімі краще торгувати а не воювати, а ще карще продати їм свої території бажано до Ужгорода
показать весь комментарий
09.02.2026 19:13 Ответить
+21
Ось вона справжня американська допомога! Дочекались! Скажіть другу Трампа, щоб йшов нах разом з другом.
показать весь комментарий
09.02.2026 19:15 Ответить
+19
"Трампонмарафон-2.0"?
показать весь комментарий
09.02.2026 19:17 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Круто...ЩЕ ОДНІ будуть вливати і так уже отупілому народу якусь херню

напевно будуть лити що

- ЕС зло створене лише проти США
- все що робить Трамп це дар Господній
- з рузкімі краще торгувати а не воювати, а ще карще продати їм свої території бажано до Ужгорода
показать весь комментарий
09.02.2026 19:13 Ответить
А головна тема буде - цієї війни ніколи б не було, якби президентом був Трамп...
показать весь комментарий
09.02.2026 21:15 Ответить
Ось вона справжня американська допомога! Дочекались! Скажіть другу Трампа, щоб йшов нах разом з другом.
показать весь комментарий
09.02.2026 19:15 Ответить
"Трампонмарафон-2.0"?
показать весь комментарий
09.02.2026 19:17 Ответить
Нічого страшного. В нас вже є «Загублений світ» що перекладає вигадки куйлодрочєра прокопєнко. Є квартального куйлодрочєра кілька каналів і тєлємарафон по майже всіх інших. Ну буде ще і рижого куйлодрочєра канал.
показать весь комментарий
09.02.2026 19:18 Ответить
Бляха... наші кончені дебіли 73% від 40%, що прийшли на вибори і вижили після свого вибору, ще не прочистили свої мізки від зеленого лайна, а тепер будуть срати в їхні голови ще й з Америки))
показать весь комментарий
09.02.2026 19:21 Ответить
В твою мабуть вже давно почали
показать весь комментарий
09.02.2026 19:25 Ответить
Це ти неадекватна конченна дебілка і жлобка яка ганьбить адекватних виборців Порошенка тим що серед них є такі як ти!
показать весь комментарий
09.02.2026 19:29 Ответить
Перестаньте про 73% від 40% тих, хто прийшов на вибори. Ті хто не прийшов ще тупіші.Якби в них була клепка, то вони прийшли б і проголосували проти біди яка нас чекала.
показать весь комментарий
09.02.2026 20:19 Ответить
CNN прибрали з ефіру а цю ***** вводять щоб підлизатися до трампа
показать весь комментарий
09.02.2026 19:22 Ответить
В Україні реднеків стільки ж, і навіть більше
показать весь комментарий
09.02.2026 19:22 Ответить
Нарешті, а то нам замало телемарафону. Зараз будемо ще казки трампанутого слухати
показать весь комментарий
09.02.2026 19:23 Ответить
Йух, тобі трамп! Ми дивитимемось, тільки телемарафон зеленського...
показать весь комментарий
09.02.2026 19:24 Ответить
100% - в Newsmax тут жодних шансів
показать весь комментарий
09.02.2026 19:41 Ответить
Ахах, жертви телемарафону обурюються, що конкуренція буде. Навіть вдають з себе не жертв телемарафону. Ото комедія)))
показать весь комментарий
09.02.2026 19:28 Ответить
Кремлевская пропаганда теперь пойдет через американский телеканал. И его уже не закроешь так просто как телеканалы Медведчука.
показать весь комментарий
09.02.2026 19:31 Ответить
Канал поносу трумпа
показать весь комментарий
09.02.2026 19:32 Ответить
Коли вже Трамп об'явить що бере Україну в аренду на 100 років?
показать весь комментарий
09.02.2026 19:33 Ответить
*****.
показать весь комментарий
09.02.2026 19:37 Ответить
Ага
показать весь комментарий
09.02.2026 19:42 Ответить
Будемо дивитись і слухати,який Трамп розумний,великий,красивий,прекрасний,сильний і що цього б не сталося,якби він був президентом!
показать весь комментарий
09.02.2026 19:38 Ответить
америкоский телемарахон
от своих брехунов отбоя нет
показать весь комментарий
09.02.2026 19:39 Ответить
Видання Forbes повідомляє, що канал очолить Людмила Немиря -- дружина депутата Верховної Ради від "Батьківщини" Георгія Немирі.

Будуть ліпити з Юльки нову президентшу.
показать весь комментарий
09.02.2026 19:41 Ответить
Зробимо Україну Великою.Знову ...?
показать весь комментарий
09.02.2026 19:45 Ответить
З неї тільки символ наступного року по китайському календарю можна зліпити. Якщо за діло візьметься якутський скульптор.
показать весь комментарий
09.02.2026 19:54 Ответить
як вже задовбали ,ці любитель коммун та кібутців ...зі своїм ідеологом карло марксом ...
показать весь комментарий
09.02.2026 19:44 Ответить
В цьому році виповниться 12 років як ми викинули телевізор. Дивитися на світ очима власників каналів які ******** рекламу непотрібних речей і пропагують дурацькі ідеї найганебніше заняття. У нас всі ЗМІ приватизовані і якогось суттєвого впливу на масову свідомість вже не мають. Навіть в мережі доводиться "фільтрувати базар". Ну от поглянте в що виродилась "Українська правда". На цензорі теж цензура вланика і реклама його політичних союзників.
показать весь комментарий
09.02.2026 19:45 Ответить
Якщо відкриється для антидержавної пропаганди - має бути одразу закритим.
Хоча: Зеля ладен скоріше прикрити проукраїнські телеканали 5-тий, Прямий, Еспресо....
показать весь комментарий
09.02.2026 19:52 Ответить
Це що, Мосейчучці на поміч? Будуть разом борщовий набір на вуха українцям вішати?
показать весь комментарий
09.02.2026 19:52 Ответить
телемарахвон 2,0
показать весь комментарий
09.02.2026 19:55 Ответить
а скільки з цього 96 кварталу
отримав
єрмак??
показать весь комментарий
09.02.2026 19:57 Ответить
ще того гівна не хватає,але хто це гівно дивитись буде, особливо зараз коли світла немає.І гості в тудіях будуть депутати від опезеже і зелені гниди,певно і колишніх комуняк туди ехпердами покличуть.
показать весь комментарий
09.02.2026 20:01 Ответить
Рекламуватиме Абдристовича? Та і йух з ним. Як тільки респи програють проміжні вибори до Конгресу, а вони їх точно програють - у них усе полетить в *****!
показать весь комментарий
09.02.2026 20:06 Ответить
І може навіть в загальноукраїнський цифровий ефір випустять? Може навіть з "Еспресо", "5" та "Прямим"? Нє? А шо так?
показать весь комментарий
09.02.2026 20:07 Ответить
Зелені корупціонери з американськими гаманцями пролобіювали канал чесних новин про
найкращого президента США. Дуже вони ******* тамтешню Феміду!
показать весь комментарий
09.02.2026 20:19 Ответить
норм, разбавит навозную левацкую ец кучу на грантах. А то че, им можно а правым нет😎
показать весь комментарий
09.02.2026 20:59 Ответить
Проблема в тому, що всі праві лижуть дупу фюреру рашки, танцюють під його дудку і гвалтують і навіть іноді потім вбивають непрвнолітніх на всяких островах їх друзів.
показать весь комментарий
09.02.2026 22:54 Ответить
Правые не гвалтують і потім не вбивають непрвнолітніх, почти все фигуранты этих файлов -демократы, как и сам Эпштейн
показать весь комментарий
10.02.2026 01:43 Ответить
забей, то типичная избирательница леваков, наголосуют, а потом ноют почему на улицах куча муслимов и опасно ходить стало. Типикал вумен🤣
показать весь комментарий
10.02.2026 12:29 Ответить
ТАК ЗА НЕДЕЛЮ ИЛИ ЗА СУТКИ ИЛИ ВСЁ ТАКИ ОРИГИНАЛЬНО !?)
показать весь комментарий
09.02.2026 22:05 Ответить
Чергове джерело пропаганди нормалізаціі правопєдофілії.
показать весь комментарий
09.02.2026 22:52 Ответить
Про правопедофилию это к друзям Украины демократам, республиканцев там почти нет
показать весь комментарий
10.02.2026 01:39 Ответить
 
 