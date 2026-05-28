Бізнес Цензор у Facebook Бізнес Цензор у X/Twitter Бізнес Цензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
Новини Тіньова економіка
190 6

БЕБ викрило в Києві 27 точок нелегального збуту електронних сигарет. Вартість продукції перевищує 12 мільйонів. ФОТОрепортаж

БЕБ викрило в Києві 27 точок незаконного збуту електронних сигарет

Бюро економічної безпеки в Києві викрило масштабний канал збуту контрафактних електронних сигарет та нікотиновмісної продукції.

Як повідомили в БЕБ, із незаконного обігу вилучено понад 46 тис. одиниць підакцизних товарів орієнтовною вартістю близько 12,3 млн грн.

Деталі схеми

Як повідомляється, слідством встановлено діяльність групи осіб, які організували незаконне зберігання та збут фальсифікованих електронних сигарет і рідин для них.

Під час досудового розслідування в Києві провели обшуки та припинили діяльність 27 точок незаконного продажу підакцизної продукції.

Що вилучили

Серед вилученого, зокрема:

  • понад 30 тис. рідин для електронних сигарет,
  • електронні сигарети,
  • POD-системи,
  • картриджі,
  • нікотиновмісні рідини,
  • тютюн для кальяну,
  • снюс.

Орієнтовна вартість вилученої контрафактної продукції за цінами нелегального ринку становить близько 12,3 млн грн.

Наразі призначено низку судових експертиз, а також триває встановлення повного кола осіб, причетних до незаконної діяльності.

БЕБ викрило в Києві 27 точок незаконного збуту електронних сигарет
БЕБ викрило в Києві 27 точок незаконного збуту електронних сигарет
БЕБ викрило в Києві 27 точок незаконного збуту електронних сигарет
БЕБ викрило в Києві 27 точок незаконного збуту електронних сигарет
БЕБ викрило в Києві 27 точок незаконного збуту електронних сигарет
БЕБ викрило в Києві 27 точок незаконного збуту електронних сигарет

Більше новин у Telegram-каналі Бізнес Цензор

Нелегальна торгівля

Раніше повідомлялося, що Україна щороку втрачає десятки мільярдів гривень через нелегальні виробництво й обіг тютюнових виробів. За підсумками 2025 року бюджет втратив 26,5 млрд грн. Якщо тренд збережеться, у 2026 році ця сума зросте до 28 млрд грн.

Нагадаємо, з 11 липня 2024 року в Україні заборонено продавати ароматизовані електронні сигарети та рідини до них. Такі вимоги статей 10 та 10-1 Закону № 1978-IX, який ухвалили у 2023 році. Заборона стосується і рідин, які містять смак фруктів, ментолу або інші компоненти, що змінюють чи маскують справжній смак тютюну.

Крім цього, з 1 жовтня 2025 року заборонена як роздрібна торгівля, так і безоплатне розповсюдження тютюнової сировини, сировини для рідин, що використовуються в електронних сигаретах, та/або нікотину (токсичного алкалоїду, екстрагованого з тютюну або отриманого шляхом хімічного синтезу).

Зі свого боку асоціація "Укртютюн" у 2025 році спрямувала до правоохоронних і контролювальних органів інформацію про понад 1600 місць торгівлі тютюновими виробами з ознаками незаконного обігу.

Детальніше про незаконну торгівлю електронними сигаретами читайте в матеріалі Бізнес Цензора: "Випарувана відповідальність. Чому неповнолітні безперешкодно купують заборонені вейпи? Бо можуть"

Автор: 

акциз (318) Київ (4764) тютюн (444) тіньова економіка (166) електронні сигарети (97) Бюро економічної безпеки (548)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Мордаті пацики ходять хабарі збирають, імітують бурливу діяльність.
показати весь коментар
28.05.2026 20:00 Відповісти
БЕБ корупційна помийка. Розігнали якісь магазини з жижею, а олігархів хто буде арештовувати? За ті гроші які держава витрачає на БЕБ щороку -2,19 млрд. грн ці клоуни змогли тільки жижею зайнятись. Мобілізуйте цих ухилянтів і на фронт, штурмувати Покровськ.
показати весь коментар
28.05.2026 20:03 Відповісти
Єрмак з банановим, уже працюють з клієнтами, як адвокати з досвідом на сірих ларьках з пивом???
показати весь коментар
28.05.2026 20:04 Відповісти
>фальсифікованих електронних сигарет

це як?
показати весь коментар
28.05.2026 20:05 Відповісти
я до речі підсів на тютюн, в вапорайзері замість конопель фігачу, рекомендую
показати весь коментар
28.05.2026 20:13 Відповісти
От чого доколупались до цигарок? Мля, в магазинах шмурдяка по 70-80 грн за пів літри валом і нікому до цього діла немає. А пачка цигарок 150 грн коштує і йде тенденція до ще більшого здорожчання! На це б краще увагу звертали. А то під виглядом заклопотання про здоров'я нації владна пиНдота кармани собі набиває. Кому яке діло палю я чи ні? А от алкаш випивши пів літри заважає жити іншим ще й горя може наробити. Після пачки цигарок нічого не буде, а от після шмурдяка так.
показати весь коментар
28.05.2026 20:59 Відповісти

Конвертер валют

продати купити
£ $
0.00
грн
0.00
0.00
грн
$ 0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
£ 0.00
 
 