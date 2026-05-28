БЕБ викрило в Києві 27 точок нелегального збуту електронних сигарет. Вартість продукції перевищує 12 мільйонів. ФОТОрепортаж

Бюро економічної безпеки в Києві викрило масштабний канал збуту контрафактних електронних сигарет та нікотиновмісної продукції.

Як повідомили в БЕБ, із незаконного обігу вилучено понад 46 тис. одиниць підакцизних товарів орієнтовною вартістю близько 12,3 млн грн.

Деталі схеми

Як повідомляється, слідством встановлено діяльність групи осіб, які організували незаконне зберігання та збут фальсифікованих електронних сигарет і рідин для них.

Під час досудового розслідування в Києві провели обшуки та припинили діяльність 27 точок незаконного продажу підакцизної продукції.

Що вилучили

Серед вилученого, зокрема:

понад 30 тис. рідин для електронних сигарет,

електронні сигарети,

POD-системи,

картриджі,

нікотиновмісні рідини,

тютюн для кальяну,

снюс.

Орієнтовна вартість вилученої контрафактної продукції за цінами нелегального ринку становить близько 12,3 млн грн.

Наразі призначено низку судових експертиз, а також триває встановлення повного кола осіб, причетних до незаконної діяльності.













Більше новин у Telegram-каналі Бізнес Цензор

Нелегальна торгівля

Раніше повідомлялося, що Україна щороку втрачає десятки мільярдів гривень через нелегальні виробництво й обіг тютюнових виробів. За підсумками 2025 року бюджет втратив 26,5 млрд грн. Якщо тренд збережеться, у 2026 році ця сума зросте до 28 млрд грн.

Нагадаємо, з 11 липня 2024 року в Україні заборонено продавати ароматизовані електронні сигарети та рідини до них. Такі вимоги статей 10 та 10-1 Закону № 1978-IX, який ухвалили у 2023 році. Заборона стосується і рідин, які містять смак фруктів, ментолу або інші компоненти, що змінюють чи маскують справжній смак тютюну. Крім цього, з 1 жовтня 2025 року заборонена як роздрібна торгівля, так і безоплатне розповсюдження тютюнової сировини, сировини для рідин, що використовуються в електронних сигаретах, та/або нікотину (токсичного алкалоїду, екстрагованого з тютюну або отриманого шляхом хімічного синтезу).

Зі свого боку асоціація "Укртютюн" у 2025 році спрямувала до правоохоронних і контролювальних органів інформацію про понад 1600 місць торгівлі тютюновими виробами з ознаками незаконного обігу.

Детальніше про незаконну торгівлю електронними сигаретами читайте в матеріалі Бізнес Цензора: "Випарувана відповідальність. Чому неповнолітні безперешкодно купують заборонені вейпи? Бо можуть"