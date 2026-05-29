Польська мережа Pepco перед запуском в Україні формує команду топменеджменту. Хто до неї увійшов?

Польський ритейлер Pepco, який готується до виходу ринок України, розпочав активне формування локальної команди топменеджерів та фахівців із розвитку.

Як пише Асоціація ритейлерів України (RAU) з посиланням на джерела, компанія вже залучає до команди українських фахівців із досвідом у системному ритейлі.

Хто вже в команді

Позицію Country Manager Pepco в Україні обійняв Арсен Старченко.

Останній рік він працював на посаді операційного директора в компанії Multiplex. Загалом Старченко має понад 20-річний досвід роботи в операційному менеджменті та продажах у оптовому та роздрібному секторах.

Також Старченко працював у структурі міжнародного ритейлера METRO Україна, де обіймав посаду регіонального директора (Regional Director). На цій позиції він відповідав за впровадження комерційних та операційних ініціатив на рівні країни, а також за забезпечення стандартів роботи та сервісу в усіх каналах продажів: Cash & Carry, e-commerce та B2B-дистрибуції (Food Service).

Окрім того, польський ритейлер сформував ядро команди з розвитку нерухомості.

На посаду Head of Expansion (керівника з розвитку мережі) Pepco в Україні було призначено Івана Омельченка.

Омельченко має понад 20-річний досвід в українському ритейлі та комерційній нерухомості. Протягом шести років (з березня 2020 року по травень 2026 року) він очолював департамент оренди в ритейлері "Епіцентр К".

До цього він шість років керував розвитком українського підрозділу данської мережі JYSK, а також обіймав керівні посади в департаментах нерухомості та розвитку великих національних компаній, зокрема мережі "Фокстрот" та консалтингової агенції Colliers International.

До команди розвитку Pepco також приєдналася Ольга Приходько, яка обійняла посаду Senior Expansion Manager (старшого менеджера з розвитку).

Раніше Приходько відповідала за відкриття нових торгових точок польського fashion-ритейлера Sinsay (група LPP). До свого досвіду в LPP Ольга Приходько працювала в комерційному департаменті столичного ТЦ Gulliver, де займалася покращенням tenant-mix комплексу, а ще раніше керувала проєктами в будівельній компанії Synergy Construction, координуючи взаємодію з гравцями ринку ритейлу.

Відкриття магазинів

Офіційним ексклюзивним представником мережі, який наразі займається підбором оптимальних площ для запуску, виступає консалтингова компанія Retail & Development Advisor.

На початковому етапі технічний департамент ритейлера координує роботи з підрядниками щодо облаштування перших локацій.

Стратегічний план компанії передбачає відкриття від 5 до 10 магазинів в Україні до кінця 2026 року. Наразі в пріоритеті – великі та середні міста і торгові площі від 450 до 700 кв. м.

Як повідомлялося, раніше в травні польська мережа магазинів одягу й побутових товарів Pepco оголосила про вихід на український ринок.

Про компанію

Популярна польська мережа Pepco наразі має у світі 1300 магазинів, де продається переважно одяг та товари для дому за низькими цінами. Компанія працює з 1990 року та щомісяця обслуговує понад 41 млн клієнтів.

У 2025 році виторг компанії зріс на 8,7% – до 865 млн євро, а чистий прибуток – на 19,7% і становить 219 млн євро.

Бренд входить до групи Pepco Group та забезпечує 93% доходу групи та 92% площі магазинів.

Як повідомлялося, польська нафтогазова група Orlen зацікавлена в збільшенні своєї присутності на українському ринку та розглядає можливість придбання частки в державній "Укрнафті".

Окрім того, найбільший маркетплейс Польщі – Allegro – готується вийти на український ринок, а вже в червні цього року хоче перейти до першого етапу експансії.