Бізнес отримав дедлайн на оновлення критичності: до якого числа потрібно підтвердити статус?

Підприємствам нададуть три місяці ‒ до 1 вересня ‒ для підтвердження статусу критичності відповідно до оновлених правил бронювання.

Про це заявив міністр економіки Олексій Соболєв під час виступу у Верховній Раді, повідомляє ЕП.

"Цього разу підприємствам також буде надано три місяці на підтвердження своєї критичності. Тобто до 1 вересня вони мають пройти цей механізм", ‒ зазначив Соболєв.

За його словами, процедура вже є зрозумілою для бізнесу, а необхідні пакети документів підготовлені, тому процес не повинен зайняти більше часу, ніж під час попереднього оновлення у грудні 2024 року.

Соболєв підкреслив, що підприємства не мають потреби постійно підтверджувати свій статус, а перегляд раз на півтора року в умовах воєнного стану є обґрунтованим, оскільки економічна ситуація змінюється.

Водночас він спростував твердження про падіння ВВП, зауваживши, що минулого року економіка зросла майже на 2%, а реальні зарплати, з урахуванням інфляції, підвищилися ще на 7%.

25 травня у Міністерстві економіки заявили, що не прогнозують суттєвого перегляду критеріїв визначення критично важливих підприємств. Востаннє такі параметри оновлювалися на початку 2025 року.

Нагадаємо, 22 травня Кабінет Міністрів затвердив оновлений порядок бронювання працівників критично важливих підприємств, прив’язавши можливість відстрочки до рівня заробітної плати. Відтепер для підтвердження статусу критичності середня зарплата на підприємстві має становити не менше 25 941 грн, що дорівнює трьом мінімальним заробітним платам.