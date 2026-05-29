Виробництво агропродукції в Україні торік знизилося на 3,1%. Які регіони в лідерах?. ІНФОГРАФІКА

Виробництво агропродукції в Україні торік знизилося на 3,1%. Які регіони в лідерах?

Обсяг виробництва сільськогосподарської продукції в Україні за минулий рік зменшився на 3,1% порівняно з 2024 роком.

Як свідчать дані Державної служби статистики, індекс сільськогосподарської продукції в господарствах усіх категорій становив 96,9% до рівня 2024 року.

Виробництво продукції рослинництва скоротилося на 3%, а тваринництва – на 3,9%.

Підприємства скоротили виробництво агропродукції на 1,8%.

Виробництво продукції тваринництва в цьому секторі зросло на 0,6%, тоді як рослинництва скоротилося на 2,3%.

Водночас населення знизило виробництво сільгосппродукції на 6,4%.

Рослинництво зменшилося на 4,8%, тваринництво – на 10,5%.

Показники за регіонами

Найбільше зростання сільгоспвиробництва торік було зафіксовано в Чернігівській області – на 11,1%.

Позитивну динаміку продемонстрували Вінницька (+5,3%), Сумська (+1,9%) та Рівненська (+0,8%) області.

Найбільше скорочення спостерігалося в Донецькій області – на 44,8%.

Падіння було також зафіксовано в Херсонській (- 31,1%), Миколаївській (-19,4%) та Дніпропетровській (-19%) областях.

Експорт агропродукції

Як повідомлялся, за першу половину травня обсяги експорту агропродукції з України скоротилися до 2,3 млн тонн, що на 10% менше порівняно з аналогічним періодом квітня.

Обсяг експорту зернових і зернобобових культур з України у 2025/2026 маркетинговому році станом на 25 травня становив 32,8 млн тонн, що на 5,4 млн тонн, або 14%, менше, ніж за аналогічний період минулого сезону.

Також у травні Кабінет Міністрів запустив експериментальний проєкт із впровадження механізму належної перевірки сільськогосподарської продукції, що експортується до країн Європейського Союзу. Йдеться про підтвердження відповідності вимогам права ЄС (acquis), зокрема щодо того, що продукція була вирощена на землях, які не зазнали знеліснення та деградації лісів після 31 грудня 2020 року.

