У Києві біля станції метро "Чернігівська" демонтували аварійний міст. ФОТОрепортаж

У Києві біля станції метро "Чернігівська" демонтували аварійний шляхопровід у рамках капітального ремонту.

Як повідомили в компанії "Автострада", яка виконує роботи, наразі повністю завершено демонтаж аварійної споруди: розібрано балки прогонових будов, опори та їхні фундаменти, демонтовано асфальтобетонне покриття й опори зовнішнього освітлення.

Хід робіт

На зміну старому шляхопроводу зводять інженерну споруду з покращеними транспортними характеристиками.

Зокрема, розпочато влаштування фундаментів нових опор: уже забурено 10 із 28 паль під проміжні опори мосту. Для крайніх опор виконано розробку котлованів.

Також ведеться підготовка до перевлаштування інженерних мереж – тривають роботи з підготовки проколу під насипом для перенесення газопроводів.

Окрім того, облаштовують мережі нової дощової каналізації та розширюють з’їзди.

Запланований результат

"Після завершення реконструкції шляхопровід суттєво збільшиться в габаритах за рахунок зміщення опор: його ширина зросте з 34,8 до 44,7 метра, а довжина – з 46,8 до 54 метрів. Це дозволить організувати вісім смуг автомобільного руху – по чотири в кожному напрямку, облаштувати дві трамвайні колії, тротуари та велодоріжки з обох боків споруди", – розповіли в компанії.





























Нагадаємо, в Києві з 25 квітня до 30 листопада в Києві діють тимчасові обмеження руху транспорту та пішоходів біля станції метро "Чернігівська".

