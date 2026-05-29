На Хмельниччині хочуть збудувати новий завод із переробки риби та м’яса

На Хмельниччині збираються побудувати комплекс із переробки риби та м'яса.

Про це йдеться в повідомленні про плановану діяльність, оприлюдненому в межах процедури оцінки впливу на довкілля, передає Liga.net.

Хто хоче будувати

Проєкт буде реалізувати ТОВ "Тео Еко Фуд", кінцевим бенефіціаром якого є голова наглядової ради ТОВ "Теофіпольський цукровий завод", власник групи компаній "Україна 2001" Вадим Лейві.

Де планують будівництво

Нове підприємство збираються розмістити в селі Коров'є на території Теофіпольської громади.

Для будівництва використають частину земельної ділянки площею 3,41 га, яка перебуває у суборенді в межах індустріального парку "Теофіполь Еко Парк". Загальна площа індустріального парку становить 30,87 га.

Що збираються виробляти

Як повідомляється, комплекс включатиме рибо- і м'ясоконсервний цехи, виробництво м'ясних виробів та напівфабрикатів, автоклавну, цех пакування, склад готової продукції, а також адміністративно-побутовий комплекс.

Потужність рибоконсервного цеху запланована на рівні 25 тонн продукції за зміну.

Виробництво м'ясних консервів складатиме 3 тонни за зміну, м'ясних виробів та напівфабрикатів – 11,28 тонни за зміну.

Загальна потужність комплексу сягатиме 39,28 тонни м'ясної та рибної продукції за зміну.

Проєкт передбачає створення 225 нових робочих місць.

Про індустріальний парк

Кабінет Міністрів зареєстрував індустріальний парк "Теофіполь Еко Парк" у Хмельницькій області в грудні 2024 року. Парк створюється з ініціативи місцевої влади.

Територія парку розташована в безпосередній близькості до Теофіпольського цукрового заводу – одного з найбільших за потужностями в Україні. Повідомлялося, що відходи заводу використовуватимуться для енергозабезпечення індустріального парку.

Як повідомлялося, в березні 2026 року в Україні ввели в експлуатацію новий біометановий завод, який належить "Теофіпольській енергетичній компанії" (Хмельницька область).

