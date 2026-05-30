Зовнішній ринок молочної продукції: Україна подвоїла імпорт вершкового масла

Обсяги зовнішньої торгівлі молочною продукцією України у першій половині травня 2026 року досягли $27,2 млн, що на 17% більше порівняно з першою половиною квітня.

Про це повідомляє AgroPortal.ua.

Експорт

За даними аналітиків, експорт молокопродуктів у першій половині травня зріс на 8,2% у порівнянні з аналогічним періодом квітня, однак залишився на 1% нижчим, ніж у першій половині березня.

У структурі експорту спостерігалася неоднорідна динаміка. Зокрема, постачання незгущеного молока і вершків скоротилися на 13%, тоді як експорт згущеного молока та вершків зріс у 1,5 раза.

Експорт кисломолочної продукції знизився на 10%, молочної сироватки майже не змінився, а вершкового масла і молочних жирів зменшився удвічі. Постачання сирів залишилися практично стабільними.

Імпорт

Водночас імпорт молочної продукції показав більш динамічне зростання ‒ на 21,5% проти квітня та на 18,2% порівняно з березнем.

Найбільше збільшення імпорту зафіксовано у сегменті вершкового масла та молочних жирів ‒ поставки зросли вдвічі. Також імпорт кисломолочної продукції підвищився у 1,5 раза, а сирів усіх видів ‒ на 20%.

Більше новин у Telegram-каналі Бізнес Цензор

Нагадаємо, у квітні сільськогосподарські підприємства України скоротили обсяги надою молока порівняно з березнем через зростання виробничих витрат і несприятливу ринкову ситуацію. Водночас збільшення надоїв у господарствах населення пояснюється сезонним підвищенням лактації у корів у весняний період.

Як повідомлялося, українська молочна галузь отримала практичний план підготовки до роботи за стандартами Європейського Союзу. Документ покликаний стати інструментом адаптації сектору до повноцінної інтеграції у спільний ринок ЄС та підвищення конкурентоспроможності української молочної продукції.